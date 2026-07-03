Así queda el pago por hora si trabaja un domingo en Colombia: recargo subió al 90%

El aumento del recargo por trabajar en días de descanso obligatorio comenzará desde este fin de semana a sentirse en el bolsillo de cientos de miles de trabajadores en Colombia, puesto que desde el 1° de julio, quienes laboren un domingo o el día que tengan asignado como descanso obligatorio deberán recibir un recargo del 90% sobre el valor de la hora ordinaria, un incremento que hace parte de la implementación gradual de la reforma laboral y que llegará al 100% en 2027.
La medida beneficiará especialmente a trabajadores de sectores como el turismo, el transporte, los restaurantes y la hotelería, donde es habitual prestar servicios durante fines de semana y festivos. Según el Ministerio de Trabajo, cerca de 962.000 personas recibirán un mayor ingreso gracias a este ajuste.
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