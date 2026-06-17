Selección Colombia: este jugador de Uzbekistán vale más que la mayoría de jugadores cafeteros

La Selección Colombia comienza su camino en los mundiales frente a al combinado de Uzbekistán, un elenco que se estrena en las copas del mundo tras clasificarse por la confederación asiática. Aunque hay diferencias entre los valores de ambas plantillas, hay un futbolista uzbeko que supera en el mercado a casi todos los integrantes del elenco cafetero.

A excepción de Luis Díaz, de acuerdo con el portal Transfermarkt, el valor de este jugador supera a figuras que en el mercado del año pasado representaron altas cifras para los fichajes de un futbolista colombiano como Luis Suárez y Richard Ríos, quienes llegaron al fútbol portugués por cifras que superaron los 20 millones de euros.

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Se trata del defensor del Manchester City, Abdukodir Khusanov, quien a sus 22 años ya está tasado en 50 millones de euros. El futbolista de 1,86 metros fue uno de los pedidos del técnico catalán Josep Guardiola en el verano de 2025 y llegó al club inglés por un valor de 40 millones de euros.

El futbolista uzbeko aumentó su valor en el mercado de fichajes tras su temporada con los ciudadanos donde estuvo presente en 21 partidos de la Premier League y en 6 encuentros de la Champions League, solo estando por fuera en algunas ocasiones por una lesión en el tobillo sufrida al inicio de la temporada.