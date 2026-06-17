Técnico de Uzbekistán revela el plan para frenar a las figuras colombianas: “Los tenemos que cuidar muy bien”

Uzbekistán se estrena en los mundiales enfrentando a la Selección Colombia, quien regresa a las copas del mundo tras estar ausente en Catar 2022. Para su debut, el técnico del elenco uzbeko ya detectó las fortalezas del combinado cafetero.

Fabio Cannavaro, italiano a cargo de los asiáticos, habló en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en el estadio Banorte (Azteca) y destacó el estilo de juego de los colombianos. “Juega bien, lucha hasta el final y no deja espacios”, subrayó el campeón del mundo.

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Para el técnico uzbeko, “Colombia es un gran equipo, que no se rinde, que lucha hasta el final” y lo definió como un “equipo completo” siendo para él, la favorita de la zona junto a Portugal.

Dentro de los destacados de la tricolor, Cannavaro nombró a Luis Díaz y a James Rodríguez, por quienes mostró una admiración particular. “Siempre es muy complicado enfrentarse a futbolistas así, porque pueden cambiar un partido en cualquier momento”, aludió, calificándolos de “jugadores icónicos”.

También desglosó su análisis sobre otras líneas del combinado colombiano, señalando que el equipo de Néstor Lorenzo tiene “dos defensores muy buenos, laterales que atacan y defienden bien, y mediocampistas que luchan y también buscan el gol”.

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