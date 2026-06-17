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Técnico de Uzbekistán revela el plan para frenar a las figuras colombianas: “Los tenemos que cuidar muy bien”

El combinado uzbeko es dirigido por el técnico Fabio Cannavaro, quien como jugador ya sabe lo que es alzar una copa del mundo. Esto dijo sobre el equipo colombiano.

  • El italiano Fabio Cannavaro lidera con su experiencia al debutante Uzbekistán. Foto: Getty Images
    El italiano Fabio Cannavaro lidera con su experiencia al debutante Uzbekistán. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Uzbekistán se estrena en los mundiales enfrentando a la Selección Colombia, quien regresa a las copas del mundo tras estar ausente en Catar 2022. Para su debut, el técnico del elenco uzbeko ya detectó las fortalezas del combinado cafetero.

Fabio Cannavaro, italiano a cargo de los asiáticos, habló en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en el estadio Banorte (Azteca) y destacó el estilo de juego de los colombianos. “Juega bien, lucha hasta el final y no deja espacios”, subrayó el campeón del mundo.

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Para el técnico uzbeko, “Colombia es un gran equipo, que no se rinde, que lucha hasta el final” y lo definió como un “equipo completo” siendo para él, la favorita de la zona junto a Portugal.

Dentro de los destacados de la tricolor, Cannavaro nombró a Luis Díaz y a James Rodríguez, por quienes mostró una admiración particular. “Siempre es muy complicado enfrentarse a futbolistas así, porque pueden cambiar un partido en cualquier momento”, aludió, calificándolos de “jugadores icónicos”.

También desglosó su análisis sobre otras líneas del combinado colombiano, señalando que el equipo de Néstor Lorenzo tiene “dos defensores muy buenos, laterales que atacan y defienden bien, y mediocampistas que luchan y también buscan el gol”.

Lea más: Hoy juega la “Sele”: Hinchas se tomaron Ciudad de México para empujar el sueño mundialista de Colombia

El plan de Cannavaro para frenar a Colombia

Según sus declaraciones en la rueda de prensa, la estrategia del técnico italiano se centra en la vigilancia extrema y el uso de su mejor pieza defensiva, pues enfatizó en la necesidad de marcajes estrictos: “Los tenemos que cuidar muy bien”.

También habló de la máxima estrella de su equipo, el defensor central del Manchester City, Abdukodir Khusanov. “Es uno de los defensas más prometedores, es muy astuto y muy fuerte. Es inteligente y puede adaptarse a cualquier sistema, y eso lo vamos a aprovechar”, destacó.

Al ser el primer partido de Uzbekistán en una copa del mundo, Cannavaro intenta quitarle presión a sus dirigidos. “Intento decirles que disfruten porque es la primera vez y no tenemos nada que perder”, respondió.

El partido entre Uzbekistán y Colombia se jugará en Ciudad de México, un lugar que tiene la particularidad de estar a 2.240 metros sobre el nivel del mar. “Es un problema que tienen todos los equipos que juegan allí, no solo Uzbekistán”, objetó Cannavaro, minimizando la altura como un factor determinante en el juego.

Siga leyendo | Prográmese: Hora y dónde ver Colombia-Uzbekistán y los otros duelos de este miércoles 17 de junio en el Mundial de Norteamérica

Preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026?
El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 se jugará en el Estadio Azteca en Ciudad de México, ubicado a 2.240 metros sobre el nivel del mar.
¿Quién es la figura de Uzbekistán que enfrentará a Colombia?
La máxima estrella del equipo uzbeko es el defensor central Abdukodir Khusanov, quien milita en el Manchester City. Fabio Cannavaro lo definió como un zaguero astuto, fuerte e inteligente capaz de liderar la resistencia ante la ofensiva tricolor.
¿Qué jugadores colombianos elogió Cannavaro?
Resaltó a Luis Díaz y James Rodríguez, a quienes definió como futbolistas capaces de cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento.
¿Cómo intentará Uzbekistán detener a Colombia?
El técnico explicó que apostará por una vigilancia permanente sobre las principales figuras ofensivas y confiará en el liderazgo defensivo de Abdukodir Khusanov.
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