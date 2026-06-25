Ella es Katia Itzel García, la primera árbitra latina en dirigir en un mundial masculino

El Mundial Norteamérica 2026 está dejando algunos registros históricos: uno de ellos es la participación de las mujeres en el arbitraje de algunos partidos. Ante lo logrado por una francesa y una estadounidense, Katia García se convierte en la primera jueza latina en dirigir en una Copa del Mundo de mayores masculina.

Este registro lo logró con su designación para el encuentro entre Túnez y Países Bajos correspondiente al grupo F, donde los europeos buscan quedarse con el liderato de la zona y tener un mejor camino de cara a las rondas decisivas del mundial. Los africanos, por el contrario, buscan irse del certamen dejando una buena imagen.

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Katia Itzel García Mendoza nació en Ciudad de México y según su historia contada a medios de ese país, proviene de una familia de músicos, sin embargo, ella decidió dedicarse al mundo del fútbol.

Su vínculo con el fútbol se dio mediante la participación en equipos escolares y universitarios. García fue futbolista durante 14 años y en algunos de ellos representó a la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) donde estudió Ciencia Política y Administración Pública y actualmente es estudiante de la Facultad de Derecho.

La administradora de 33 años comenzó su carrera en el arbitraje en el 2015 dirigiendo partidos de categorías juveniles y amateur. En su país fue escalando por diversas categorías como la Liga TDP (Tercera División) y Liga de Expansión MX.

En el 2019 obtuvo su escarapela Fifa que la habilitó para dirigir torneos de la máxima categoría mundial. Luego de esta distinción, dirigió la final del Mundial Femenino Sub-17 en India en el 2022, donde quedó subcampeón Colombia, además de la Copa Oro Femenina, la Champions Cup y el partido por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024.