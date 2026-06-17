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Selección Colombia: este jugador de Uzbekistán vale más que la mayoría de jugadores cafeteros

Es la cara visible del combinado uzbeko y protagonizó en el verano pasado la transacción más cara para un futbolista de su país. Será el segundo jugador más caro en la cancha.

  • Selección Colombia: este jugador de Uzbekistán vale más que la mayoría de jugadores cafeteros
  • Abdukodir Khusanov tiene 22 años y es la máxima figura de Uzbekistán. Foto: Getty Images
    Abdukodir Khusanov tiene 22 años y es la máxima figura de Uzbekistán. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

16 de junio de 2026
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La Selección Colombia comienza su camino en los mundiales frente a al combinado de Uzbekistán, un elenco que se estrena en las copas del mundo tras clasificarse por la confederación asiática. Aunque hay diferencias entre los valores de ambas plantillas, hay un futbolista uzbeko que supera en el mercado a casi todos los integrantes del elenco cafetero.

A excepción de Luis Díaz, de acuerdo con el portal Transfermarkt, el valor de este jugador supera a figuras que en el mercado del año pasado representaron altas cifras para los fichajes de un futbolista colombiano como Luis Suárez y Richard Ríos, quienes llegaron al fútbol portugués por cifras que superaron los 20 millones de euros.

Lea también: Marea amarilla para empujar el sueño mundialista de Colombia se tomó a Ciudad de México

Se trata del defensor del Manchester City, Abdukodir Khusanov, quien a sus 22 años ya está tasado en 50 millones de euros. El futbolista de 1,86 metros fue uno de los pedidos del técnico catalán Josep Guardiola en el verano de 2025 y llegó al club inglés por un valor de 40 millones de euros.

El futbolista uzbeko aumentó su valor en el mercado de fichajes tras su temporada con los ciudadanos donde estuvo presente en 21 partidos de la Premier League y en 6 encuentros de la Champions League, solo estando por fuera en algunas ocasiones por una lesión en el tobillo sufrida al inicio de la temporada.

Abdukodir Khusanov tiene 22 años y es la máxima figura de Uzbekistán. Foto: Getty Images
Abdukodir Khusanov tiene 22 años y es la máxima figura de Uzbekistán. Foto: Getty Images

Khusanov no sólo supera en su valor en el mercado a figuras como Ríos y Suárez. Comparando con jugadores cafeteros en su posición, está por encima del central Dávinson Sánchez que actualmente está valuado en 16 millones de euros. En la misma línea, el lateral Daniel Muñoz que ha tenido un incremento en el mercado no llega ni al 50 % del valor del central del City.

El jugador de la Premier le da un peso importante al valor de su equipo, pues sin él, la plantilla de Uzbekistán pasaría de costar 83,33 millones de euros a poco más de 33 millones, convirtiéndose en la cuarta plantilla menos valorada del Mundial.

Asimismo, el valor individual de Khusanov equivale a casi una sexta parte del valor total de la plantilla de Colombia, que asciende a 302,35 millones de euros.

Al momento de que Colombia y Uzbekistán salgan a la cancha del estadio Banorte (antiguo Azteca) en Ciudad de México, el central del City será el segundo jugador más caro en el terreno de juego, pues sólo estará por encima de él Luis Díaz, quien actualmente está valorado en 70 millones de euros.

Siga leyendo: Así juega la Selección de Uzbekistán, el desconocido rival que tendrá Colombia en su debut en Norteamérica

Preguntas y respuestas

¿Cuánto vale Abdukodir Khusanov?
El defensor uzbeko figura entre los jugadores más valiosos de su país gracias a su desempeño en Europa y su proyección internacional.
¿En qué equipo juega Khusanov?
Khusanov desarrolla su carrera en el fútbol europeo, donde se consolidó como una de las promesas defensivas más destacadas de Asia.
¿Por qué Uzbekistán es una sorpresa en el Mundial 2026?
La selección uzbeka llegó con una generación de futbolistas formados en ligas competitivas y ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.
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