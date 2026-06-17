Video | ¿Era tarjeta roja para Messi ante Argelia? Vea aquí la polémica jugada

En el primer partido de la actual campeona del mundo, Argentina, la albiceleste mostró su favoritismo para el bicampeonato de la mano de Lionel Messi. El astro argentino anotó los tres goles del compromiso, todos con su pierna izquierda. Con el mismo pie zurdo, el nacido en Rosario, Argentina, estuvo a punto de irse expulsado tras una entrada ante el capitán de Argelia, Aissa Mandi. Messi le entró al número 5 africano de forma violenta. Con los taches del guayo izquierdo, le impacta directamente en la pantorrilla y el tobillo, sin embargo, el árbitro polaco, Szymon Marciniak, cobró la falta sin sacarle tarjeta alguna. La jugada fue revisada en el videoarbitraje, pero el árbitro VAR, otro juez oriundo de Polonia, Tomasz Kwiatkowski, le dio la razón al árbitro central y el juego continuó con el número 10 en la cancha. Lea aquí: De la melena del ‘Pibe’ a la redención de James: El 10 de Colombia buscará reconquistar Norteamérica en el Mundial 2026

Andy Davies, exárbitro inglés con más de 12 temporadas en la Premier League, F.A. Cup y Championship de Inglaterra, analizó la jugada en ESPN y dejó claro que la jugada era de roja directa y que Messi se salvó de ello.

“La entrada de Messi fue innecesaria y tuvo suerte de que no terminara en tarjeta roja. Cuando se entra por detrás con contacto de tapones sobre la pantorrilla y con cierto grado de fuerza, el resultado debería ser una tarjeta roja. El hecho de que Messi no haya tenido la intención de cometer la infracción de esa manera es irrelevante; la intención no es un factor en el reglamento, y los hechos del contacto deben ser determinantes”, puntualizó Davies.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Durante los días previos al Mundial, el excapitán de la Selección de Uruguay, Diego Lugano, afirmó que la Selección Argentina recibe constantes ayudas y que “4 de los 5 penales que les pitaron en Catar 2022 no eran”. Entérese: Messi explicó sus lágrimas después de su primer gol en el Mundial: “Pasé unos días difíciles”

Lo cierto es que Lionel Messi continuó en el juego e igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de los mundiales con 16 anotaciones en la máxima cita orbital. Lo próximo para Argentina será el duelo contra Austria, que le ganó a Jordania 3-1, el próximo lunes 22 de junio en Dallas a las 12:00 p.m., hora de Colombia.

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