¡Sonríe Vozinha!: la madre del arquero de Cabo Verde lo acompañará en el Mundial

El guardameta de Cabo Verde, Vozinha, héroe del empate sin goles contra España en el Mundial 2026, podrá finalmente ver a su madre entrar en Estados Unidos, después de que las exigencias financieras para obtener un visado se lo impidieran, anunció el miércoles un dirigente demócrata en el Congreso estadounidense.
“Tengo el privilegio de anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener un visado a tiempo para asistir al partido del domingo contra Uruguay”, declaró en un comunicado Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.