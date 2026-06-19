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¡Prográmese! Hora y dónde ver los partidos de este sábado 20 de junio del Mundial 2026

La jornada comienza con el partido entre Túnez y Japón, desde las 11:00 de la mañana.

  • Ecuador buscará este sábado su primer triunfo en el Mundial FOTO
    Ecuador buscará este sábado su primer triunfo en el Mundial FOTO
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
Europa Press
hace 2 horas
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Alemania buscará mantener el acelerador a fondo ante un envalentonado Costa de Marfil el sábado (3:00 p.m.) en Toronto, en un duelo que premiará a su ganador con un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

El tetracampeón del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014) mostró sus credenciales en su estreno en el Grupo E al golear 7-1 al debutante Curazao, pero su cruce de la segunda fecha ante los africanos servirá de termómetro para medir su nivel real.

La Mannschaft de Julian Nagelsmann, de 38 años, tiene en Norteamérica la obligación histórica de sepultar las humillantes eliminaciones en fase de grupos sufridas en Rusia 2018 y Catar 2022.

Su entrenador, el más joven del Mundial, acapara los focos, mientras intenta reconstruir el ADN futbolístico de Alemania.

Nagelsmann celebró la “paciencia” e “intensidad” que mostró su equipo. También advirtió que Alemania no se va a “dormir en los laureles” e irá con todo ante Costa de Marfil y en el cierre del Grupo E ante Ecuador, el 25 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey.

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Para el capitán teutón, Joshua Kimmich, es clave mantener los pies sobre la tierra y aceptar que la goleada del debut se dio ante un equipo que está fuera de las selecciones de “alto nivel”.

Kimmich resaltó el juego físico de Costa de Marfil y sus “jugadores espectaculares en ataque”.

Elogios que endulzan los odios de un rival complicado en la previa por las idas y vueltas que surgieron alrededor de Elye Wahi, el atacante de 23 años que estuvo a punto de perderse el partido ante Alemania por un problema con su visado.

Wahi jugó el primer tiempo y diez minutos del segundo en el triunfo 1-0 de Costa Marfil ante Ecuador, con gol de Amad Diallo en los descuentos.

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Otro de los nuevos talentos de los Elefantes, Yan Diomande, de 19 años, fue clave para romper la defensa de un Ecuador que no perdía desde setiembre de 2024.

Tras la victoria contra los sudamericanos, Diomande advirtió que Costa de Marfil busca en este Mundial “hacer historia”.

“Vinimos con mentalidad ganadora. Como hemos empezado bien, estamos ganando confianza y vamos a intentar ganar los próximos partidos”, dijo el extremo de gran temporada en el Leipzig y que está en la mira del Liverpool, entre otros grandes del fútbol europeo.

TV: DSports, RCN, Caracol y Disney.

Ecuador busca reaccionar

Las selecciones de Ecuador y Curazao se enfrentarán este sábado (7:00 p.m.) en el Estadio de Arrowhead de Kansas City en la segunda jornada del Grupo E.

Ecuador afronta este encuentro después de perder por la mínima (1-0) y en el minuto 90 contra Costa de Marfil en el primer partido mundialista, donde puso fin a su buena racha de 19 partidos consecutivos sin perder y tras un encuentro donde desaprovechó sobre todo su buena primera parte.

Peor le fue a la debutante Curazao, aunque en su caso era algo más esperado ya que jugaba su primer partido en una Copa del Mundo ante la tetracampeona Alemania.

Ahora, ambos combinados se encontrarán en este segundo partido donde ya es obligatoria sumar, mejor con tres puntos que con uno, si no quieren complicarse un billete a unos dieciseisavos de final que se presentaban como una obligación para la ‘Tri’, que venía con confianza tras su gran racha y su brillante segunda posición en las Eliminatorias Sudamericanas.

TV: DSports, Win y Disney.

Suecia desafía a Países Bajos

Revitalizada por la propuesta de su DT Graham Potter y el 5-1 en su debut ante Túnez, Suecia desafía a unos Países Bajos heridos tras un empate, en un duelo de élite por el liderazgo del grupo F del Mundial 2026.

Los neerlandeses llegan a Texas con solo un punto, tras haber desperdiciado su ventaja en dos ocasiones contra los “Samuráis Azules” de Japón, y conseguir un 2-2 en su debut.

Por otro lado, Suecia goleó y de paso desencadenó la destitución del seleccionador de Túnez, Sabri Lamouchi. “Es un buen comienzo para nosotros, pero no hay nada más que decir”, declaró el seleccionador inglés de los escandinavos, Graham Potter.

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Los Países Bajos aparecen en el top ten de la élite futbolística mundial, mientras que Suecia se ubica en torno al puesto 35, con un talento reforzado por figuras de la Premier League, la más competitiva del mundo.

El encuentro traerá, además, duelos aparte: La jerarquía defensiva de Virgil van Dijk, dominante en juego aéreo, lectura y anticipación, frente a Alexander Isak, rápido, efectivo y dispuesto a ganar las espaldas del rival.

En el medio campo, Frenkie de Jong tendrá la tarea de controlar el ritmo del partido, mientras que el sueco Yasin Ayari deberá hacerle perder ese control para avanzar a campo contrario.

En el ataque de la Naranja Mecánica, Cody Gakpo pondrá a trabajar su astucia para romper la estructura cerebral de defensa de Victor Lindelöf.

TV: DSports y Win

Japón, ante la necesitada Túnez

Las selecciones de Túnez y Japón se enfrentan este sábado (11:00 a.m.) en la segunda jornada del Grupo F del.

Túnez, campeona de África en 2004, llega con un balance reciente muy negativo, ya que sus últimos tres partidos han sido derrotas con 11 goles en contra y solo uno a favor, por lo que cortar esa rachas será una de las claves para intentar salir a flote. Con nuevo seleccionador, se esperan cambios en el once, incluso de sistema con cuatro atrás y no tres. Sin bajas, Elias Achouri podría ser titular tras quedarse en el banquillo en el estreno, y Rani Khedira está apercibido.

La mala noticia para el equipo nipón es que el seleccionador, Hajime Moriyasu, no podrá contar con Take Kubo por un golpe en la rodilla, aunque Ayase Ueda sí parece haberse recuperado a tiempo para el crucial compromiso.

TV: DSports.

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Preguntas y respuestas

¿A qué hora juegan Alemania y Costa de Marfil?
El partido se disputará este sábado a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) en Toronto.
¿Dónde ver Alemania vs Costa de Marfil?
La transmisión estará disponible por DSports, RCN, Caracol y Disney.
¿Qué necesita Alemania para clasificar?
Una victoria dejaría a la selección alemana muy cerca de asegurar su paso a los dieciseisavos de final.
¿Quiénes son las figuras de Costa de Marfil?
Elye Wahi, Amad Diallo y Yan Diomande aparecen como las principales amenazas ofensivas del equipo africano.
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