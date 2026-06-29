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¿Clasificarán Francia, México o Costa de Marfil? Por dónde ver y a qué horas los partidos del Mundial 2026 este martes

Tres selecciones europeas, una africana, una suramericana y otra norteamericana luchan por tres cupos en los octavos de final del Mundial 2026.

  • Dembelé y Mbappé, dos ases que tiene Francia para buscar cupo en los octavos de final. FOTO GETTY
    Dembelé y Mbappé, dos ases que tiene Francia para buscar cupo en los octavos de final. FOTO GETTY
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 40 minutos
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La tercera fecha de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ofrece este martes 30 de junio partidos de alto vuelo: Costa de Marfil vs. Noruega (12:00 m., hora de Colombia, DirecTV), Francia vs. Suecia (4:00 p.m., DirecTV, Caracol y RCN) y México vs. Ecuador (8:00 p.m., DirecTV).

Francia se enfrenta al equipo “menos favorito”, Suecia, en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York. Con tres victorias (3-0 a Irak, 3-1 a Senegal y 4-1 a Noruega), los Bleus no dieron tregua en el Grupo I. “Volvemos a poner el contador en cero. Suecia no tendrá nada que perder y puede causarnos problemas. Hay confianza, pero no un exceso de confianza”, dijo el DT francés, Didier Deschamps.

El seleccionador vive su última campaña al frente del equipo galo y sueña con un tercer título mundial. El sábado regresó con sus jugadores tras cuatro días en Francia debido al fallecimiento de su madre.

Lea aquí: Brasil es el segundo clasificado a octavos tras remontar ante Japón en el Mundial de Norteamérica

El estratega confía en su temible línea de ataque, el trío mágico Mbappé-Dembélé-Olise, que inspira respeto y temor. Con cuatro goles cada uno, el capitán Mbappé y el Balón de Oro Dembélé empezaron el Mundial a todo vapor.

Los suecos avanzaron a la segunda fase tras acabar terceros del Grupo F, luego de un recorrido en forma de montaña rusa: contundente victoria 5-1 frente a Túnez, dura derrota por 5-1 ante Países Bajos y empate 1-1 contra Japón.

“Por mucho que seamos los menos favoritos, creemos en nosotros mismos. Habrá que estar a nuestro mejor nivel, nuestra organización defensiva tiene que ser casi perfecta y luego, por supuesto, aprovechar las ocasiones que tengamos”, dijo la estrella del ataque sueco, Viktor Gyökeres.

Noruega vs. Costa de Marfil

El estadio techado de los Dallas Cowboys será el escenario de un duelo entre Erling Haaland, el pistolero de Noruega, y la defensa de acero de Costa de Marfil. Los marfileños también cuentan con peligrosos francotiradores en sus filas, como Amad Diallo y Nicolas Pépé. Mención especial merece el extremo Yan Diomandé, la sensación del RB Leipzig de 19 años, que ha demostrado por qué lo persiguen los clubes más grandes de Europa.

En la ronda de grupos, Costa de Marfil dejó en blanco a Ecuador (1-0) y Curazao (2-0), y cayó 2-1 ante Alemania.

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Noruega acumula ocho goles en tres encuentros, la mitad de ellos firmados por Haaland, a pesar de que la estrella del Manchester City, junto a la mayoría de titulares, fue reservada en la derrota 4-1 contra Francia en el cierre de la primera fase, luego de vencer 4-1 a Irak y 3-2 a Senegal.

México vs. Ecuador

En el estadio Azteca, México se mide a Ecuador, que llega con la moral muy arriba luego de vencer 2-1 a Alemania, después de igualar 0-0 con Curazao y caer 1-0 con Costa de Marfil, y clasificarse como tercero del Grupo E.

En la nómina de 26 jugadores elegidos por el técnico Sebastián Beccacece figuran tres que militan en el fútbol mexicano: el defensa Jackson Porozo, el mediocampista Pedro Vite y el delantero Enner Valencia.

Ecuador también presenta una legión europea de 13 jugadores, entre ellos los defensas Willian Pacho, del Paris Saint-Germain, y Piero Hincapié, del Arsenal, que dos semanas antes del inicio del Mundial 2026 se enfrentaron en la final de la Liga de Campeones.

México, por su parte, es una de las tres selecciones que sumó los nueve puntos (2-0 sobre Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequia) disputados en la fase de grupos, junto con los finalistas del Mundial de Catar 2022, Francia y Argentina. Ostenta una racha de 11 partidos sin perder en el presente año.

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