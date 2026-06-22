Isabella Echeverri cambió los guayos por el micrófono y así vive su primer Mundial como periodista

La exjugadora de la Selección Colombia Isabella Echeverri vive una nueva etapa profesional lejos de las canchas, pero todavía muy cerca del fútbol. Retirada desde hace tres años y medio, la antioqueña encontró en el periodismo deportivo una forma de mantener viva la pasión que la acompañó durante su carrera y hoy hace parte de Telemundo, en Miami, desde donde cubre a la Selección Colombia.
Durante un encuentro con El Colombiano y Colprensa, Echeverri expresó la alegría que le produce regresar, ahora como colega, a un medio por el que siente un especial cariño.
“Le tengo un aprecio y un amor gigante a El Colombiano, así que estoy muy feliz”, afirmó.