Isabella Echeverri cambió los guayos por el micrófono y así vive su primer Mundial como periodista

“Le tengo un aprecio y un amor gigante a El Colombiano, así que estoy muy feliz”, afirmó.

Durante un encuentro con El Colombiano y Colprensa, Echeverri expresó la alegría que le produce regresar, ahora como colega, a un medio por el que siente un especial cariño.

La exjugadora de la Selección Colombia Isabella Echeverri vive una nueva etapa profesional lejos de las canchas, pero todavía muy cerca del fútbol. Retirada desde hace tres años y medio, la antioqueña encontró en el periodismo deportivo una forma de mantener viva la pasión que la acompañó durante su carrera y hoy hace parte de Telemundo, en Miami, desde donde cubre a la Selección Colombia.

Reveló que actualmente trabaja en Telemundo y que tiene el privilegio de cubrir su primer Mundial masculino, siguiendo de cerca el recorrido del combinado nacional.

“Voy a estar detrás de James, de Lucho y al lado de ustedes durante todo este camino”, comentó.

Aunque dejó atrás los guayos, Echeverri asegura que el periodismo le genera sensaciones muy parecidas a las que vivía como futbolista profesional.

“Debo preparar los partidos, llegar al estudio y cuando se prenden las luces ya no me pongo los guantes, sino que me maquillo y me pongo los tacones. Son 90 minutos de fútbol en los que no me puedo equivocar”, explicó.

Para la exseleccionada, esa exigencia y la intensidad de las transmisiones en vivo representan una dosis de adrenalina que la conecta con su pasado deportivo. Además, destaca la oportunidad de contar historias desde la perspectiva de quien estuvo dentro de la cancha.

“Poder hacerle entender a la gente que somos seres humanos y que a veces nos equivocamos, y contar esas experiencias desde las vivencias, es muy bonito”, señaló.

El reto de informar sin perder la empatía

Después de dos años en los medios de comunicación, Echeverri reconoce que la labor periodística es mucho más compleja de lo que imaginaba y que ha aprendido a valorar el trabajo de sus colegas.

“Ahora tengo un gran respeto por todos mis compañeros porque no es una profesión fácil”, aseguró.

Entre los mayores desafíos, destacó la necesidad de analizar el fútbol con empatía y evitar las críticas simplistas.

“El fútbol se ve muy fácil desde afuera. Decir por qué no hizo esto o por qué falló aquello parece sencillo, pero no lo es”, manifestó.

También resaltó la importancia de la comunicación en todas sus dimensiones: la expresión verbal, el lenguaje corporal, las transmisiones en vivo y la escritura. Según explicó, ha contado con el respaldo de periodistas experimentados que la han acogido y orientado en este nuevo camino.

Sobre el presente del equipo nacional, Echeverri se mostró optimista y destacó un cambio que considera fundamental: la mesura con la que el grupo afronta las victorias.

“Como país somos de extremos. Antes ganábamos y era baile, fiesta y pachanga. Ahora veo un equipo mucho más equilibrado”, afirmó.

La exfutbolista recordó una conversación que sostuvo hace algunos meses con Jefferson Lerma, quien le manifestó la ambición del plantel.

“Le pregunté hasta dónde iba a llegar Colombia y me respondió: ‘Colombia va a jugar los ocho partidos’. Así que en este momento le estoy creyendo a Lerma”, concluyó.