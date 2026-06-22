¿Norteamérica 2026 es el Mundial de los autogoles? Está cerca de romper el récord de Rusia 2018

La expresión de frustración en el rostro era muestra de que, por la cabeza de Hassan Altambakti, pasaba el pensamiento de que, en el estadio de Atlanta, no lo acompañó la fortuna. El futbolista de la Selección de Arabia Saudita tenía una buena intención cuando, defendiendo un tiro de esquina, se paró cerca del palo izquierdo del arco de su equipo.
Su intención era marcar en zona. Sabían que España era un equipo peligroso. Por eso él se ubicó en ese palo, para evitar que los sorprendieran en una segunda jugada. No obstante, la precaución no valió. El balón le quedó al lateral izquierdo Marc Cucurella, quien pateó de primera.