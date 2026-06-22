¿Norteamérica 2026 es el Mundial de los autogoles? Está cerca de romper el récord de Rusia 2018

Su intención era marcar en zona. Sabían que España era un equipo peligroso. Por eso él se ubicó en ese palo, para evitar que los sorprendieran en una segunda jugada. No obstante, la precaución no valió. El balón le quedó al lateral izquierdo Marc Cucurella, quien pateó de primera.

La expresión de frustración en el rostro era muestra de que, por la cabeza de Hassan Altambakti, pasaba el pensamiento de que, en el estadio de Atlanta, no lo acompañó la fortuna. El futbolista de la Selección de Arabia Saudita tenía una buena intención cuando, defendiendo un tiro de esquina, se paró cerca del palo izquierdo del arco de su equipo.

Ese tanto, que fue el cuarto de España en el duelo ante el seleccionado árabe, fue el octavo autogol que se registró en lo que va de Norteamérica 2026, que este martes termina la segunda fecha de la fase de grupos.

El balón no entró directo. El arquero Mohammed Al-Owais detuvo la pelota en su línea con una rodilla. El rebote que dio no le quedó a un futbolista español; sino que le pegó en la pierna a Altambakti, que estaba de frente al arco. Hubo gol. No en favor de su equipo, sino en contra.

Desde antes de que empezara el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, manifestó que tenían el objetivo de que en esta edición se rompieran todos los récords.

Seguro pensaban en la cantidad de personas que vieran el torneo: estimaron que 6.000 de los 8.300 millones de personas que viven en el planeta se conectarían con el torneo. También habrán pensado en que, como el campeonato se juega en los estadios enormes que hay en la parte norte de América, iban a batir récords de asistencia en un solo día.

Lo lograron. Durante el 16 de junio pasado, cuando se jugaron los duelos Francia-Senegal, Irak-Noruega, Argentina-Argelia, Austria-Jordania), llegaron 281.223 personas a los estadios donde se jugaron esos partidos. Con ese dato se superó el registro que databa del 28 de junio de 1994, cuando, en el Mundial de Estados Unidos, asistieron 277.070 personas a las canchas.

Norteamérica 2026 es, además, el Mundial con más equipos de la historia (48), en el que se disputarán más partidos (104), en el que mayor recompensa económica se llevará el ganador (50 millones de dólares). Pero esta edición del torneo también podría resultar siendo la que tenga el “antirécord” de goles en contra.

Ya dijimos que, en los encuentros disputados hasta el momento, se han marcado ocho goles en contra. Esa cifra, que empezó con el autogol que marcó el paraguayo Damián Bobadilla en el duelo ante Estados Unidos que se jugó en Los Ángeles, está a solo cuatro de igualar el registro de 12 tantos en contra que se anotaron en Rusia 2018.

El último Mundial que se hizo en territorio europeo tiene el récord de ser el torneo donde más goles en propia puerta se marcaron. El último de ellos lo concedió el futbolista mexicano Édson Álvarez, en el duelo contra Suecia.

Con ese tanto, Rusia 2018 dobló los autogoles que se hicieron en Francia 1998, que tenía el registro más alto: se hicieron 6 autogoles. Entre tanto, el segundo registro lo tiene el Mundial Brasil 2014, donde se metieron 5 autogoles en los 64 encuentros que hubo: 40 más que los programados para Norteamérica, donde varios jugadores han terminado con la cabeza gacha, la expresión de impotencia y los pensamientos incómodos de marcar en contra.