Néstor Lorenzo analiza el reto ante Portugal y deja abierta la puerta a cambios

Lorenzo considera que Portugal presenta condiciones diferentes a los rivales que Colombia ha enfrentado hasta ahora en el torneo. La Selección ya superó 3-1 a Uzbekistán y posteriormente derrotó 1-0 a Congo, resultados que le permitieron asegurar de manera anticipada su presencia en la siguiente ronda.

“Ya veremos cómo planteamos el partido, qué estrategia utilizamos”, manifestó el técnico argentino en rueda de prensa.

En la antesala del compromiso, el seleccionador Néstor Lorenzo evitó confirmar cambios en la formación titular y dejó claro que el planteamiento dependerá de las características del rival.

Con la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, la Selección Colombia afrontará este sábado uno de sus desafíos más exigentes en la fase de grupos . La Tricolor se medirá ante Portugal, desde las 6:30 p.m. en Miami, en un duelo que definirá el primer lugar del Grupo K.

El entrenador destacó el estilo de juego del conjunto europeo y anticipó un partido atractivo entre dos equipos que buscan asumir el protagonismo desde la posesión del balón.

“Creo que Portugal es un poco un equipo más parecido a nosotros en el sentido de que sale a ser protagonista, a tener posesión de balón. Es un equipo distinto a estos que hemos enfrentado”, explicó.

Para Lorenzo, el compromiso será una prueba de alto nivel para medir el verdadero potencial de su equipo frente a uno de los candidatos al título mundial.

“Vamos a enfrentar a un gran equipo, también candidato a ganar el Mundial. Será una prueba muy importante para nosotros”, afirmó.

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Uno de los focos de atención del compromiso estará en Cristiano Ronaldo, máxima figura de Portugal y referente histórico del fútbol mundial. Sin embargo, Lorenzo dejó claro que la preocupación de Colombia no se limita únicamente al experimentado delantero.

“Cristiano es un gran jugador, no se lo puede descuidar porque es de los mejores definidores del mundo”, señaló.

No obstante, el técnico destacó la calidad colectiva del equipo portugués y advirtió que el peligro aparece en todas sus líneas.

“Portugal es un equipo completo en todo sentido. No es que haya que marcar solo a Cristiano. Creo que tiene grandes jugadores en todas sus líneas”, agregó.

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