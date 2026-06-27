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Sebastián Montoya estuvo a un giro de su primer triunfo en Fórmula 2, pero se le escapó en Austria

El piloto colombiano protagonizó una brillante actuación en la carrera sprint del Gran Premio de Austria. Aunque cedió el liderato en el giro final, confirmó que está listo para pelear por victorias.

  • Sebastián Montoya lideró gran parte de la carrera sprint del Gran Premio de Austria y terminó segundo tras una intensa batalla en la última vuelta, firmando una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 2. FOTO: Prema Racing
    Sebastián Montoya lideró gran parte de la carrera sprint del Gran Premio de Austria y terminó segundo tras una intensa batalla en la última vuelta, firmando una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 2. FOTO: Prema Racing
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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En una definición vibrante que se resolvió en la última vuelta, el piloto colombiano Sebastián Montoya estuvo a pocos metros de conquistar este sábado su primera victoria en el Campeonato Mundial de Fórmula 2, durante la carrera sprint del Gran Premio de Austria.

El hijo de Juan Pablo Montoya volvió a demostrar que atraviesa uno de sus mejores momentos en la categoría al ser protagonista de principio a fin en una competencia cargada de emoción.

Al volante del auto #11 de Prema Racing, el colombiano de 21 años lideró gran parte de las 28 vueltas, pero en el giro definitivo fue superado por el británico John Bennett (Trident), quien terminó llevándose la victoria.

Pese a quedarse con las ganas del triunfo, Montoya dejó una actuación convincente que ratifica el progreso que viene mostrando en la antesala de la Fórmula 1. El piloto, respaldado por Claro y la Escudería Telmex, exhibió ritmo, determinación y capacidad para pelear de tú a tú con los principales referentes de la competición.

Lea: “Ya me empiezan a llamar Sebastián Montoya y no solo el hijo de Juan Pablo”: el piloto en diálogo con El Colombiano

“Son carreras muy difíciles, pero llegamos con confianza gracias al trabajo del equipo. Tenemos un buen auto para pelear por resultados importantes en ambas competencias”, había anticipado Sebastián antes de la prueba, una afirmación que terminó reflejándose en la pista.

La revancha llegará este domingo con la carrera principal, pactada a 40 vueltas. Allí, el criollo buscará convertir el buen rendimiento mostrado en Austria en esa victoria que se le resiste desde hace cuatro años y que, por lo visto este fin de semana, parece estar cada vez más cerca de cortar esa negativa racha.

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