Video | Del minuto 90 en San Siro a la parábola de Maracaná: los mejores goles de Colombia en su historia en los mundiales

La Selección Colombia jugará su séptima Copa del Mundo en Norteamérica 2026. FOTO: FCF

Dicen que el fútbol en los mundiales no se mide solo en puntos, sino en el impacto que se ha tenido y por eso, para Colombia, el paso por las Copas del Mundo ha dejado varios goles que desafiaron la lógica defensiva, el espacio y el tiempo. Además, la Fifa recordó los mejores “golazos” de Colombia durante su historia mundialista. En su publicación, el máximo ente del fútbol, a través de su cuenta Fifa World Cup, destacó varios tantos de la Selección Colombia en las seis participaciones —ahora siete con la de Norteamérica 2026— en las que míticos jugadores convirtieron gol.

Por medio del video, que revivió recuerdos de emoción y alegría a todas las generaciones, mostró los goles de figuras como el Pibe Valderrama, Freddy Rincón, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Falcao García, entre otros. Goles como el del Pibe Valderrama vs. Emiratos Árabes Unidos en el Mundial de Italia 1990 aparecen en el video, siendo el único que anotó en Copas del Mundo. Así como el de John Harold Lozano vs. Suiza en 1994, al min. 90 para el 2-0, aunque Colombia quedó eliminada. De esta manera le traemos los detalles técnicos y cronológicos de los mejores goles que reescribieron la historia de la Selección Colombia en los mundiales de fútbol a lo largo de los años.

El giro perfecto de James en el Maracaná

Ocurrió el 28 de junio de 2014. Minuto 28 del partido de octavos de final contra Uruguay. Abel Aguilar cabeceó un balón hacia el borde del área que parecía intrascendente. James Rodríguez, de espaldas al arco y acosado por la marca de Álvaro Pereira, amortiguó la pelota con el pecho a una altura media de 1.60 metros. Sin permitir que el esférico tocara el césped, el mediocampista giró sobre su propio eje en una fracción de segundo. Mientras equilibraba el cuerpo apoyando su pierna derecha, impactó el balón con el empeine de la zurda a una distancia de 23 metros de la portería. La trayectoria parabólica superó la estirada del guardameta Fernando Muslera, golpeó la parte inferior del travesaño y cruzó la línea de gol. La anotación recibió el Premio Puskás al mejor gol de ese año.

La triangulación del mediocampo en San Siro

El 19 de junio de 1990 se ejecutó el contraataque posiblemente más milimétrico del fútbol nacional. Se jugaba el minuto 90 en el Mundial de Italia en Milán y Alemania Federal ganaba 1-0. La jugada nació en campo colombiano con una recuperación de Leonel Álvarez. El volante entregó a Luis Alfonso “El Bendito” Fajardo, quien de primera intención conectó con Carlos “El Pibe” Valderrama, quien transportó en tres cuartos de cancha, aguantó la presión de los mediocampistas alemanes y, con un giro de tobillo, filtró un pase rasante entre los dos defensas centrales germanos. Freddy Rincón irrumpió al espacio libre a una velocidad máxima, controló el balón con la derecha dentro del área y, ante la salida rápida del arquero Bodo Illgner, definió enviando el balón exactamente por el espacio libre entre las piernas del portero.

El viento en el estadio de Arica contra la Araña Negra

El 3 de junio de 1962 quedó registrado el único gol olímpico en la historia de los Mundiales masculinos. En el estadio Carlos Dittborn de Arica, Colombia perdía 4-1 ante la Unión Soviética. Marcos Tulio Coll se dispuso a cobrar un tiro de esquina desde el costado izquierdo. Coll optó por un remate a ras de piso y con efecto hacia adentro (rosca cerrada). El balón picó en el área chica justo delante del defensor de primer palo, Givi Chojeli, quien no logró despejar. El efecto de la pelota descolocó por completo a Lev Yashin, el arquero conocido mundialmente como la “Araña Negra”, quien dio un paso en falso hacia adelante mientras el esférico se metía cerca del poste de la mano izquierda del golero.

La vaselina en Cuiabá contra los japoneses

El 24 de junio de 2014, durante la fase de grupos contra Japón, James Rodríguez firmó una definición de alto calibre. Tras un pase profundo de Jackson Martínez, James ingresó al área por el sector izquierdo. Con un amague corto hacia adentro, quebró la cintura del defensor Yasuyuki Konno, quien pasó de largo. Ante la salida achicadora del guardameta Eiji Kawashima, el diez colombiano metió la punta de su botín izquierdo por debajo del balón, imprimiéndole una trayectoria vertical y sutil que superó la resistencia del portero y cayó suavemente dentro de la red para el 4-1.

La redención del tigre Falcao con tres dedos

El 24 de junio de 2018, en Kazán, Rusia, Radamel Falcao García anotó su único gol mundialista frente a Polonia. Una especie de redención para el tigre que, por una grave lesión de rodilla, se perdió el Mundial de Brasil 2014. Juan Fernando Quintero recibió el balón en el carril central y, visualizando el desmarque de Falcao, filtró un pase curvo utilizando el borde externo de su pie izquierdo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Falcao picó en diagonal a la espalda de los centrales polacos, controló la pelota con la pierna derecha en carrera y, antes de que el portero Wojciech Szczęsny pudiera cerrar el ángulo, definió con un toque sutil de tres dedos cruzado al palo derecho.

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