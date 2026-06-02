Video | Del minuto 90 en San Siro a la parábola de Maracaná: los mejores goles de Colombia en su historia en los mundiales

Tras pasar el trago amargo de no clasificar al Mundial de Catar 2022, la Selección Colombia volvió a cumplir el sueño de decir “presente” en una Copa del Mundo tras asegurar su tiquete a Norteamérica 2026, tras culminar tercero en la tabla de las eliminatorias sudamericanas que terminaron en 2025.
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Ahora, tras ganarle 3-1 a Costa Rica en el partido de despedida en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá ante más de 35.000 colombianos, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se dirigirá a suelo norteamericano para culminar su preparación mundialista.