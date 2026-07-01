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Prográmese | Este miércoles la emoción del Mundial arranca más temprano: hora y dónde ver los partidos

Estas son las selecciones que ya aseguraron su cupo en los octavos de final: Brasil, Paraguay, Canadá, México, Noruega, Francia y Marruecos.

  • Brasil y Paraguay son las dos selecciones de Sudamerica que ya se instalaron en octavoas de final del Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA X@FIFAcom
    Brasil y Paraguay son las dos selecciones de Sudamerica que ya se instalaron en octavoas de final del Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA X@FIFAcom
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Este miércoles las emociones del Mundial de Norteamérica arrancan más temprano; desde las 11:00 a. m. se dará inicio a la jornada que definirá tres nuevos clasificados a los octavos de final del Mundial de Norteamérica, que ya tiene en esa fase a Brasil, Paraguay, Canadá, México, Noruega, Francia y Marruecos.

Este miércoles Inglaterra se enfrenta a República del Congo, Bélgica lo hará ante Senegal y Estados Unidos ante Bosnia-Herzegovina.

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A las 11:00 a.m., Inglaterra, una de las favoritas para el título, se enfrentará a República del Congo, en Atlanta, compromiso que se podrá ver en el país por Caracol, RCN y DirecTV con DGO y DAZN.

El ganador de esta serie se medirá en octavos de final a México, que en la noche del martes derrotó 2-0 a Ecuador y se convirtió en el segundo anfitrión asegurado en la fase de octavos de final del Mundial de Norteamérica.

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Luego, a las 3:30 de la tarde, Bélgica se enfrentará a Senegal; ese duelo se jugará en Seattle y se podrá ver en el país a través de Directv con DGO y DAZN.

El ganador de este encuentro será el rival del ganador entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, que cierra la jornada del miércoles.

Ese duelo, previsto para las 7:00 de la noche, hora de Colombia, se disputará en Santa Clara y se podrá ver en el país a través de Directv con DGO y DAZN.

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¿Cuáles son las selecciones que ya aseguraron cupo en los octavos de final?
Estas son las selecciones que ya aseguraron su cupo en los octavos de final del Mundial de Norteamérica: Brasil, Paraguay, Canadá, México, Noruega, Francia y Marruecos.
¿Cuándo juega Colombia en la fase de los 16avos?
La fase de 16avos que se termina este viernes, tendrá a Colombia como la selección que cierra esta fase, ante Ghana, a las 8:30 de la noche.
¿Contra quién jugará el ganador de Inglaterra vs. Congo?
El equipo que avance de la llave entre Inglaterra y República del Congo se enfrentará en los octavos de final a México, que viene de eliminar a Ecuador con un marcador de 2-0.

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