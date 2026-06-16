Prográmese | Estos son los partidos de este martes 16 de junio en el Mundial de Norteamérica 2026

El Mundial de Norteamérica sigue adelante con su programación de 104 partidos y este martes tendrá juegos de primer nivel, con el debut del campeón (Argentina) y subcampeón (Francia).

Serán cuatro juegos este martes, arrancando desde las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, con el duelo entre Francia y Senegal, y hasta las 11:00 de la noche, cuando se midan Austria y Jordania.

Pero en medio de estos dos juegos también se tendrá el debut de otro sudamericano, Argentina; el campeón sale a escena contra Argelia, a las 8:00 de la noche, y en el otro duelo del día, Noruega se enfrenta a Irak.

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Francia y Argentina son dos de las selecciones favoritas para luchar por el título, según las encuestas, y por ende, su debut es uno de los más esperados en los últimos días.

Los aficionados sudamericanos además esperan que Argentina saque la cara por la región, que hasta el momento, no tiene victorias en el Mundial de Norteamérica, ya que Paraguay, Ecuador y Uruguay ya debutaron, pero no ganaron.

Paraguay fue goleado por el anfitrión Estados Unidos 4-1. Luego el turno fue para Ecuador, que cayó ante Costa de Marfil 1-0, y Uruguay no pasó del empate 1-1 ante Arabia Saudita.

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