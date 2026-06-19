¡Imposible no emocionarse! José Néstor Pékerman se reencontró con los jugadores de la Selección Colombia

José Néstor Pékerman, quien fuera entrenador de la Selección Colombia entre 2012 y 2018, se reencontró con algunos de los jugadores que dirigió y con los cuales hizo historia en las dos participaciones anteriores del conjunto cafetero en una Copa del Mundo.
El director técnico argentino, que para este Mundial trabaja como comentarista en Telemundo, protagonizó tres momentos emotivos durante los pasados miércoles 17 y jueves 18 de junio, topándose con su pupilo y actual entrenador del combinado tricolor, Néstor Lorenzo, y con sus exjugadores.
Su amor por Colombia sigue intacto. A José se le vio como un hincha más en la tribuna del Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México en la competición), cantando el himno colombiano, dando ánimos a la escuadra que jugó de azul claro, sufriendo cuando se tuvo que sufrir y gritando los tres goles del ahora equipo de Lorenzo.