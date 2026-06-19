¡Imposible no emocionarse! José Néstor Pékerman se reencontró con los jugadores de la Selección Colombia

José Néstor Pékerman, quien fuera entrenador de la Selección Colombia entre 2012 y 2018, se reencontró con algunos de los jugadores que dirigió y con los cuales hizo historia en las dos participaciones anteriores del conjunto cafetero en una Copa del Mundo. El director técnico argentino, que para este Mundial trabaja como comentarista en Telemundo, protagonizó tres momentos emotivos durante los pasados miércoles 17 y jueves 18 de junio, topándose con su pupilo y actual entrenador del combinado tricolor, Néstor Lorenzo, y con sus exjugadores. Su amor por Colombia sigue intacto. A José se le vio como un hincha más en la tribuna del Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México en la competición), cantando el himno colombiano, dando ánimos a la escuadra que jugó de azul claro, sufriendo cuando se tuvo que sufrir y gritando los tres goles del ahora equipo de Lorenzo.

Antes de iniciar el compromiso, el exentrenador de Colombia, Argentina y Venezuela bajó al césped a saludar a los jugadores en el calentamiento. Futbolistas como James Rodríguez, Yerry Mina, David Ospina, Jefferson Lerma, Santiago Arias, Johan Mojica, Juan Fernando Quintero o Dávinson Sánchez estuvieron bajo su mando en su ciclo como seleccionador en tierras criollas. Uno de los momentos más virales se dio pospartido cuando se juntaron en el campo de juego del mítico Azteca con Luis Díaz, el MVP del partido ante Uzbekistán, y José Néstor. “Un placer saludarte, saludos a la familia”, le dijo Díaz al argentino tras una charla de poco más de 2 minutos de duración. Ya al día siguiente, el jueves 18 de junio, Pékerman fue recibido como un ídolo del pueblo colombiano por los cafeteros que compartieron vuelo con el técnico que devolvió a Colombia después de 16 años. En el mismo vuelo se encontró con Radamel Falcao García.

“Quería disculparme con vos. Te iba a buscar ayer para saludarte”, le dijo Pékerman al Tigre, quien se vio feliz por encontrarse con el entrenador con el que encontró su mejor versión en la Selección Colombia. La dupla Pékerman-Falcao fue fundamental para la clasificación de Colombia al Mundial de Brasil 2014, el cual no pudo jugar Radamel por una lesión en la rodilla. Lea también: Estas son las tareas pendientes de Colombia tras el triunfo sobre Uzbekistán en el Mundial de Norteamérica

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