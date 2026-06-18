¿Por qué Dembélé rinde menos con la selección francesa?

Los partidos se suceden y se parecen para Ousmane Dembélé, que no encuentra ni su sitio ni su papel concreto en la selección francesa, a años luz de sus brillantes actuaciones con el Paris Saint-Germain, coronadas con un Balón de Oro en 2025.
El delantero llegó al Mundial 2026 con un nuevo estatus, heredado de sus hazañas en el bicampeón de Europa y, por tanto, con nuevas responsabilidades.
Tras años y varios torneos importantes desempeñando un papel secundario con los Bleus, el ex del Barcelona, que inició su aventura internacional el 1 de septiembre de 2016 ante Italia, podía legítimamente aspirar a ganar galones e imponerse como uno de los líderes del grupo de Didier Deschamps.
Pero, por el momento, Dembélé, de 29 años, sigue buscando su sitio, y al seleccionador Didier Deschamps le cuesta dar con la fórmula adecuada para explotar al máximo las inmensas cualidades de su número 7.