Prográmese | Este miércoles la emoción del Mundial arranca más temprano: hora y dónde ver los partidos

Este miércoles las emociones del Mundial de Norteamérica arrancan más temprano; desde las 11:00 a. m. se dará inicio a la jornada que definirá tres nuevos clasificados a los octavos de final del Mundial de Norteamérica, que ya tiene en esa fase a Brasil, Paraguay, Canadá, México, Noruega, Francia y Marruecos.

Este miércoles Inglaterra se enfrenta a República del Congo, Bélgica lo hará ante Senegal y Estados Unidos ante Bosnia-Herzegovina.

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A las 11:00 a.m., Inglaterra, una de las favoritas para el título, se enfrentará a República del Congo, en Atlanta, compromiso que se podrá ver en el país por Caracol, RCN y DirecTV con DGO y DAZN.

El ganador de esta serie se medirá en octavos de final a México, que en la noche del martes derrotó 2-0 a Ecuador y se convirtió en el segundo anfitrión asegurado en la fase de octavos de final del Mundial de Norteamérica.

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Luego, a las 3:30 de la tarde, Bélgica se enfrentará a Senegal; ese duelo se jugará en Seattle y se podrá ver en el país a través de Directv con DGO y DAZN.

El ganador de este encuentro será el rival del ganador entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, que cierra la jornada del miércoles.

Ese duelo, previsto para las 7:00 de la noche, hora de Colombia, se disputará en Santa Clara y se podrá ver en el país a través de Directv con DGO y DAZN.

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