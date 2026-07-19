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Este es el pronóstico del clima para la sede de la final Argentina vs. España, ¿qué pasará con el humo?

La final del Mundial se jugará en el Metlife Stadium y ha estado marcada por la suspensión de entrenamientos debido a las lluvias y a la calidad del aire deteriorada por los incendios forestales en Canadá.

  • La final del Mundial se jugará en el Metlife Stadium, un recinto a cielo abierto ubicado en Nueva Jersey. Foto: Xinhua
    La final del Mundial se jugará en el Metlife Stadium, un recinto a cielo abierto ubicado en Nueva Jersey. Foto: Xinhua
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Este domingo se definirá en el New York New Jersey Stadium quién se queda con la anhelada Copa del Mundo. Para este partido, que ha estado antecedido de varias alertas ambientales, ya hay un pronóstico alentador para que el partido y el show de clausura y del entretiempo se lleven con normalidad.

Según los pronósticos locales y de las diferentes aplicaciones del clima, para la hora de la final se espera una tarde cálida con termómetros marcando entre 27 °C y 28 °C. Con esto se prevé que la final se desarrolle en medio de un ambiente veraniego y mayormente soleado, con algunos intervalos de nubes y una posible bruma leve residual.

En cuanto a la humedad, esta será relativamente baja, estando entre el 40 % y el 45 %. Asimismo, el viento soplará desde el noroeste con ráfagas de entre 30 y 40 km/h, lo cual ayudará a suavizar el calor sobre el césped. Se descarta la posibilidad de lluvia durante el desarrollo del encuentro.

Lea también: ¿Está en riesgo la final del Mundial? España y Argentina suspendieron su último entreno por fuertes tormentas eléctricas

Esto último es importante, ya que la final y todas las ceremonias se llevarán a cabo en un estadio a cielo abierto. Además, la previa del partido estuvo marcada por alertas de tormentas fuertes, actividad eléctrica y peligro de inundaciones, con acumulaciones de lluvia estimadas entre 75 y 100 mm. Esto sucedió el sábado, 18 de julio, cambiando el cronograma de las dos selecciones.

¿Volverá la nube de humo para la final del Mundial?

En la semana, la zona metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey estuvo cubierta por un humo denso proveniente de incendios forestales en Canadá y Minnesota. Esto generó alertas sanitarias por niveles peligrosos de contaminación, obligando a las autoridades a recomendar el uso de mascarillas N95 y la suspensión de actividades al aire libre.

Gracias a estas recomendaciones de las autoridades y con este escenario, la Selección de España tuvo que cancelar una práctica y la Selección Argentina debió retrasarla.

Sobre esto, las lluvias presentadas el sábado y el cambio de dirección del viento fueron fundamentales para “limpiar” el aire, actuando como un filtro natural que permitió la mejora de la visibilidad y la calidad del aire para este domingo.

Debido a esto, el pronóstico inicial para el comienzo del partido es de un cielo mayormente despejado y libre de humo, sin embargo, las autoridades han sostenido que no se puede descartar por completo que el humo regrese durante el transcurso del encuentro.

Esto sería posible a algunos factores, según meteorólogos citados por medios locales, como una dirección del viento “comprometedora”, pues este rotaría hacia el noreste. Los expertos consideran esto como algo crítico ya que facilita el transporte (advección) de nuevas masas de humo desde los incendios forestales en Canadá hacia la zona de Nueva Jersey y Nueva York.

Igualmente, la presencia de humo dependerá de si la intensidad del fuego en Canadá aumenta durante el fin de semana, lo que potenciaría la concentración de partículas que el viento podría arrastrar.

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Preguntas y respuestas

¿Va a llover durante la final del Mundial en el New York New Jersey Stadium?
No. El pronóstico indica que no se esperan lluvias durante el partido ni las ceremonias. Se prevé una tarde cálida, mayormente soleada, con algunas nubes, lo que favorece el normal desarrollo del evento en el estadio a cielo abierto.
¿Qué condiciones climáticas se esperan durante la final del Mundial?
Se esperan temperaturas entre 27 °C y 28 °C, humedad del 40 % al 45 % y vientos del noroeste con ráfagas de entre 30 y 40 km/h. Estas condiciones contribuirían a disminuir la sensación de calor sobre el campo.
¿Existe riesgo de que el humo de los incendios forestales vuelva durante la final?
Sí. Aunque el inicio del partido se proyecta con cielo despejado y sin humo, las autoridades advierten que no pueden descartar su regreso si cambian los vientos o aumenta la intensidad de los incendios en Canadá.
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