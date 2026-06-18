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¿Quién manda en el Mundial 2026 y dónde se ubica Colombia? Así quedó el ranking de las 48 selecciones tras la primera ronda

La BBC clasificó a las 48 selecciones que ya debutaron en el Mundial 2026. La primera ronda dejó sorpresas, decepciones y resultados inesperados que pusieron en entredicho el rendimiento de varias figuras del fútbol mundial.

  • Así quedó el ranking preliminar de las selecciones del Mundial 2026 tras su debut en la fase de grupos. FOTO: Colprensa
    Así quedó el ranking preliminar de las selecciones del Mundial 2026 tras su debut en la fase de grupos. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 5 horas
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Las 48 selecciones del Mundial de Fútbol 2026 ya disputaron su primera jornada de la fase de grupos, tras el debut del torneo que comenzó este 11 de junio en los países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Durante los encuentros hubo sorpresas, como la actuación de la selección de Argentina, que goleó 3-0 a Argelia con un triplete del astro Lionel Messi.

Lea también: Lorenzo celebró el debut ganador de Colombia, pero advirtió: “Es apenas el primer escalón”

También destacó la participación de los colombianos en el encuentro del 17 de junio frente a Uzbekistán, al que vencieron por 3-1 gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz.

Esto no significa que Argentina y Colombia sean las únicas candidatas al título. Por ello, analistas deportivos de la cadena británica BBC elaboraron un ranking de las selecciones con mayores posibilidades de avanzar a las siguientes rondas y llegar hasta la final.

Ranking selecciones favoritas Mundial 2026

El listado de la BBC tiene a tres selecciones latinoamericanas entre las 10 primeras.

1. Francia - (Derrotó a Senegal 3-1)

2. Inglaterra - (Derrotó a Croacia 4-2)

3. Argentina - (Derrotó a Argelia 3-0)

4. Alemania - (Derrotó a Curazao 7-1)

5. Estados Unidos - (Derrotó a Paraguay 4-1.)

6. Noruega - (Derrotó a Irak 4-1)

7. Colombia - (Derrotó a Uzbekistán 3-1)

8. Marruecos - (Empató 1-1 con Brasil)

9. Brasil - (Empató 1-1 con Marruecos)

10. Suecia - (Derrotó a Túnez 5-1)

Del puesto 11 al 20 se encuentran las selecciones mejor calificadas

11. Australia - (Derrotó a Turquía 2-0)

12. España - (Empató 0-0 con Cabo Verde)

13. Países Bajos - (Empató 2-2 con Japón)

14. México - (Derrotó a Sudáfrica 2-0)

15. Japón - (Empató 2-2 con Países Bajos)

16. Escocia - (Derrotó a Haití 1-0)

17. Cabo Verde - (Empató 0-0 con España)

18. Bélgica - (Empató 1-1 con Egipto)

19. Egipto - (Empató 1-1 con Bélgica)

20. Senegal - (Perdió 3-1 ante Francia)

Del puesto 21 al 30 se encuentran las selecciones mejor calificadas

21. Portugal - (Empató 1-1 con RD Congo)

22. Croacia - (Perdió 4-2 ante Inglaterra)

23. RD Congo - (Empató 1-1 con Portugal)

24. Suiza - (Empató 1-1 con Qatar)

25. Nueva Zelanda - (Empató 2-2 con Irán)

26. Irán - (Empató 2-2 con Nueva Zelanda)

27. Arabia Saudita - (Empató 1-1 con Uruguay)

28. Haití - (Perdió 1-0 ante Escocia)

29. Corea del Sur - (Derrotó 2-1 a República Checa)

30. Uruguay - (Empató 1-1 con Arabia Saudita)

Del puesto 31 al 48 se encuentran las selecciones mejor calificadas

31. Turquía - (Perdió 2-0 ante Australia)

32. Austria - (Derrotó 3-1 a Jordania)

33. Costa de Marfil - (Derrotó 1-0 a Ecuador)

34. Ghana - (Derrotó 1-0 a Panamá)

35. Argelia - (Perdió 3-0 ante Argentina)

36. Jordania - (Perdió 3-1 ante Austria)

37. Bosnia-Herzegovina - (Empató 1-1 con Canadá)

38. Canadá - (Empató 1-1 con Bosnia-Herzegovina)

39. Irak - (Perdió 4-1 ante Noruega)

40. Ecuador - (Perdió 1-0 ante Costa de Marfil)

41. República Checa - (Perdió 2-1 ante Corea del Sur)

42. Uzbequistán - (Perdió 3-1 ante Colombia)

43. Sudáfrica - (Perdió 2-0 ante México)

44. Qatar - (Empató 1-1 con Suiza)

45. Paraguay - (Perdió 4-1 ante EE.UU.)

46. Túnez - (Perdió 5-1 ante Suecia)

47. Panamá - (Perdió 1-0 ante Ghana)

48. Curazao - (Perdió 7-1 ante Alemania)

Siga leyendo: El trono de Klose tambalea ante la batalla goleadora de Messi, Mbappé y Kane en el Mundial 2026

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