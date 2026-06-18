¿Quién manda en el Mundial 2026 y dónde se ubica Colombia? Así quedó el ranking de las 48 selecciones tras la primera ronda

Las 48 selecciones del Mundial de Fútbol 2026 ya disputaron su primera jornada de la fase de grupos, tras el debut del torneo que comenzó este 11 de junio en los países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Durante los encuentros hubo sorpresas, como la actuación de la selección de Argentina, que goleó 3-0 a Argelia con un triplete del astro Lionel Messi.

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También destacó la participación de los colombianos en el encuentro del 17 de junio frente a Uzbekistán, al que vencieron por 3-1 gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz.

Esto no significa que Argentina y Colombia sean las únicas candidatas al título. Por ello, analistas deportivos de la cadena británica BBC elaboraron un ranking de las selecciones con mayores posibilidades de avanzar a las siguientes rondas y llegar hasta la final.