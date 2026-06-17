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¿Qué tienen en común Kylian Mbappé, James Rodríguez y Harry Kane en el Mundial de Norteamérica?, acá le contamos

Fifa resaltó la presencia de estos goleadores de mundiales que están vigentes en la cita de México, Canadá y Estados Unidos.

  • El 10 de Colombia, James Rodríguez, es uno de los tres jugadores que están en el Mundial de Norteamérica que tiene una insignia especial en su camiseta, que lo resalta como uno de los goleadores mundiales vigentes. FOTO CORTESÍA FCF
    El 10 de Colombia, James Rodríguez, es uno de los tres jugadores que están en el Mundial de Norteamérica que tiene una insignia especial en su camiseta, que lo resalta como uno de los goleadores mundiales vigentes. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El Mundial de Norteamérica tiene un valor especial para James Rodríguez no solo por su regreso a la máxima cita del fútbol internacional, sino porque la Fifa determinó rendirle un homenaje especial, algo que compartir con otros dos cracks mundiales: Kylian Mbappé y Harry Kane.

James, goleador del Mundial de Brasil 2014, Kane botín de oro en Rusia 2018 y Mbappé máximo artillero en Catar 2022, fueron exaltados por la Fifa y por ello, serán los únicos que jueguen con un emblema especial en su camiseta durante el Mundial, que los distingue como los goleadores vigentes en 2026.

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Este reconocimiento es por lo hecho en cada edición, en la que han salido como máximos artilleros del Mundial. Hay que recordar que James logró seis tantos en la cita de Río de Janeiro en 2014, mientras que en Rusia el goleador, con el mismo número de tantos, fue el inglés Kane y en la última edición en Catar, el francés Mbappé marcó ocho tantos y fue el máximo artillero.

Esta distinción reconoce el aporte del colombiano que, está de regreso en el Mundial, tras ocho años y por ello, es uno de los alicientes que tiene James para guiar a la Selección en busca de una buena representación en Norteamérica.

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Es un honor que los exalta sobre otras estrellas como Lionel Messi, quien igualó la marca que tenía el alemán Miroslav Klose, con 16 tantos en todos los mundiales. En esa lista Mbappé suma 14 y es superado por el brasileño Ronaldo (15 goles) y está igualado con el alemán, Gerd Müller también con 14 anotaciones.

Otro artillero que no ha logrado la distinción de James es el portugués Cristiano Ronaldo, quien a justa seis mundiales, y en los cinco anteriores siempre marcó, acumulando ocho en la historia de los mundiales.

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¿Cuáles son los goles de James en Brasil que lo convirtieron en Botín de Oro del Mundial de 2014?

Los goles que James Rodríguez marcó en el Mundial de 2014 fueron Grecia, Costa de Marfil, Japón, Uruguay y Brasil.

A Grecia en el duelo de grupos, fue al minuto 93, tercer tanto para la victoria de Colombia 3-0.

De cabeza marcó ante Costa de Marfil, el primero en el triunfo 2-1 de Colombia.

A los 90 minutos, marcó el cuarto tanto contra Japón en el 4-1 a favor de los cafeteros.

En octavos de final anotó doblete ante Uruguay, y uno de esos goles, fue elegido el Mejor del Mundial y ganó el Premio Puskas de 2014.

Finalmente, anotó, de penal en la derrota ante Brasil 2-1 en los cuartos de final del 2014.

Preguntas y respuestas

¿Por qué James Rodríguez llevará un distintivo especial?
Porque la FIFA reconoce a los últimos ganadores del Botín de Oro de la Copa del Mundo. El colombiano obtuvo ese premio tras marcar seis goles en Brasil 2014.
¿Qué jugadores tendrán ese emblema en el Mundial 2026?
Solo tres futbolistas: James Rodríguez, Harry Kane y Kylian Mbappé.
¿Cuántos goles hizo James en Brasil 2014?
Marcó seis goles en cinco partidos, cifra con la que ganó el Botín de Oro del torneo.
¿Qué gol de James ganó el Premio Puskás?
La volea frente a Uruguay en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 fue elegida como el mejor gol del año por la FIFA
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