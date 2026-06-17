¿Qué tienen en común Kylian Mbappé, James Rodríguez y Harry Kane en el Mundial de Norteamérica?, acá le contamos

El Mundial de Norteamérica tiene un valor especial para James Rodríguez no solo por su regreso a la máxima cita del fútbol internacional, sino porque la Fifa determinó rendirle un homenaje especial, algo que compartir con otros dos cracks mundiales: Kylian Mbappé y Harry Kane.
James, goleador del Mundial de Brasil 2014, Kane botín de oro en Rusia 2018 y Mbappé máximo artillero en Catar 2022, fueron exaltados por la Fifa y por ello, serán los únicos que jueguen con un emblema especial en su camiseta durante el Mundial, que los distingue como los goleadores vigentes en 2026.
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Este reconocimiento es por lo hecho en cada edición, en la que han salido como máximos artilleros del Mundial. Hay que recordar que James logró seis tantos en la cita de Río de Janeiro en 2014, mientras que en Rusia el goleador, con el mismo número de tantos, fue el inglés Kane y en la última edición en Catar, el francés Mbappé marcó ocho tantos y fue el máximo artillero.