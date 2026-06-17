¿Qué tienen en común Kylian Mbappé, James Rodríguez y Harry Kane en el Mundial de Norteamérica?, acá le contamos

El Mundial de Norteamérica tiene un valor especial para James Rodríguez no solo por su regreso a la máxima cita del fútbol internacional, sino porque la Fifa determinó rendirle un homenaje especial, algo que compartir con otros dos cracks mundiales: Kylian Mbappé y Harry Kane. James, goleador del Mundial de Brasil 2014, Kane botín de oro en Rusia 2018 y Mbappé máximo artillero en Catar 2022, fueron exaltados por la Fifa y por ello, serán los únicos que jueguen con un emblema especial en su camiseta durante el Mundial, que los distingue como los goleadores vigentes en 2026. También le puede interesar: Messi explicó sus lágrimas después de su primer gol en el Mundial: “Pasé unos días difíciles” Este reconocimiento es por lo hecho en cada edición, en la que han salido como máximos artilleros del Mundial. Hay que recordar que James logró seis tantos en la cita de Río de Janeiro en 2014, mientras que en Rusia el goleador, con el mismo número de tantos, fue el inglés Kane y en la última edición en Catar, el francés Mbappé marcó ocho tantos y fue el máximo artillero.

¿Cuáles son los goles de James en Brasil que lo convirtieron en Botín de Oro del Mundial de 2014?

Los goles que James Rodríguez marcó en el Mundial de 2014 fueron Grecia, Costa de Marfil, Japón, Uruguay y Brasil. A Grecia en el duelo de grupos, fue al minuto 93, tercer tanto para la victoria de Colombia 3-0.

De cabeza marcó ante Costa de Marfil, el primero en el triunfo 2-1 de Colombia. A los 90 minutos, marcó el cuarto tanto contra Japón en el 4-1 a favor de los cafeteros. En octavos de final anotó doblete ante Uruguay, y uno de esos goles, fue elegido el Mejor del Mundial y ganó el Premio Puskas de 2014. Finalmente, anotó, de penal en la derrota ante Brasil 2-1 en los cuartos de final del 2014.

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