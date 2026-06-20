Raphinha se somete a un “tratamiento intensivo” y será baja de Brasil ante Escocia

El atacante Raphinha se perderá como mínimo el partido de Brasil ante Escocia y será sometido a un “tratamiento intensivo”, tras sufrir una lesión muscular en el muslo derecho que pone en duda su reaparición en el Mundial 2026.

El extremo del FC Barcelona pasó este sábado por un “examen de imagen” que confirmó la dolencia, sufrida durante la victoria 3-0 de los pentacampeones del mundo ante Haití el viernes en Filadelfia, indicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La CBF no brindó detalles sobre el tiempo de baja del futbolista, una de las piezas claves de la Seleção. Pero una fuente de la entidad dijo a la AFP que el jugador “está fuera automáticamente del partido contra Escocia”, que cerrará el Grupo C, el miércoles en Miami.

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El portal brasileño Globo Esporte asegura, por su parte, que solo reaparecería en caso de que la Canarinha clasifique a octavos de final, que comienzan en dos semanas.

Con el triunfo ante los haitianos, Brasil prácticamente avanzó a los dieciseisavos.

“El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo bajo la supervisión del equipo médico de la selección brasileña, con el objetivo de recuperarse y volver a la actividad lo antes posible”, indicó la CBF en un comunicado.

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Raphinha, de 29 años, dejó el campo del Lincoln Financial Field de Filadelfia en el minuto 40, cuando su equipo ganaba 2-0, con molestias en la pierna.

Fue reemplazado por el prometedor Rayan, quien a los 19 años disputó su primer partido en la mayor pasarela del fútbol.