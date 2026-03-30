“Colombia jugó muy mal”: El Pibe Valderrama expuso las falencias de la Selección de cara al Mundial

El análisis del histórico exfutbolista Carlos Valderrama sobre el momento de la Selección Colombia dejó un diagnóstico claro y sin adornos: el equipo está lejos de su mejor versión, los niveles individuales han bajado y el margen de tiempo para corregir rumbo hacia la Copa del Mundo es cada vez más corto.
En su reflexión, dada a conocer en sus redes sociales, Valderrama no dudó en señalar que los partidos amistosos frente a Croacia y Francia dejaron una imagen preocupante. Según su lectura, Colombia “jugó muy mal” y el problema no es aislado, sino colectivo. El “Pibe” insistió en que el cuerpo técnico y los jugadores deben asumir la responsabilidad de lo mostrado, especialmente cuando el nivel competitivo exige mucho más.