“Colombia jugó muy mal”: El Pibe Valderrama expuso las falencias de la Selección de cara al Mundial

El análisis del histórico exfutbolista Carlos Valderrama sobre el momento de la Selección Colombia dejó un diagnóstico claro y sin adornos: el equipo está lejos de su mejor versión, los niveles individuales han bajado y el margen de tiempo para corregir rumbo hacia la Copa del Mundo es cada vez más corto. En su reflexión, dada a conocer en sus redes sociales, Valderrama no dudó en señalar que los partidos amistosos frente a Croacia y Francia dejaron una imagen preocupante. Según su lectura, Colombia “jugó muy mal” y el problema no es aislado, sino colectivo. El “Pibe” insistió en que el cuerpo técnico y los jugadores deben asumir la responsabilidad de lo mostrado, especialmente cuando el nivel competitivo exige mucho más.

Uno de los puntos más fuertes de su análisis estuvo en el rendimiento individual. Valderrama advirtió que el nivel general del equipo ha disminuido de forma notable, incluso en jugadores que habitualmente brillan en sus clubes. En ese contexto, mencionó la situación de figuras como James Rodríguez, de quien afirmó que no está en su mejor momento competitivo, y amplió la crítica al resto del plantel, cuestionando por qué futbolistas destacados en sus equipos no logran replicar ese nivel con la camiseta de la Selección. Para el exjugador, la explicación pasa por un factor emocional y mental: la presión de representar al país. En su visión, la camiseta pesa y eso ha afectado históricamente a varias generaciones de futbolistas colombianos, que rinden en sus clubes pero se bloquean en el contexto internacional. Esa desconexión, advierte, sigue siendo un problema vigente.

Valderrama también puso el foco en la gestión de los partidos y las decisiones técnicas, especialmente en las constantes sustituciones tempranas. Cuestionó que jugadores entrenados para competir durante 90 minutos sean utilizados en lapsos muy cortos, lo que, a su juicio, rompe el ritmo de competencia y dificulta evaluar realmente el rendimiento. A pesar del panorama crítico, el “Pibe” destacó algunos nombres propios. Resaltó los aportes de Juan Fernando Quintero y Jhon Arias, a quienes consideró de los pocos que respondieron positivamente en los minutos que tuvieron en cancha, aportando claridad y soluciones en medio de un contexto adverso.