Escándalo en la Aerocivil por falta de controladores, sobresueldos y presunto nepotismo; Procuraduría investiga

Uno de los puntos más delicados tiene que ver con la insuficiencia de personal. Un estudio interno realizado en 2018 recomendó contar con una planta de 799 controladores aéreos; sin embargo, para 2025 la entidad solo tendría 715 trabajadores activos, además de 84 vacantes sin cubrir.

A esto se suma que cerca de 50 funcionarios no contarían con certificaciones médicas o pruebas de inglés vigentes, requisitos fundamentales para ejercer labores operativas.

La situación cobra mayor relevancia debido al incremento del tráfico aéreo en Colombia. Mientras en 2018 el aeropuerto El Dorado movilizaba cerca de 30 millones de pasajeros anuales, actualmente supera los 50 millones.

Expertos consultados por el medio aseguran que el sistema necesitaría alrededor de 1.400 controladores para garantizar estándares adecuados de seguridad operacional.

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Las denuncias también apuntan a posibles irregularidades en la organización de turnos laborales. Aunque las normas internacionales recomiendan jornadas de máximo ocho horas para preservar la seguridad aérea, en Colombia el límite oficial se fijó en seis horas.

No obstante, registros internos citados por Semana indicarían que algunos controladores reorganizan sus horarios para trabajar apenas cuatro horas continuas, dejando en ciertos momentos a una sola persona a cargo de operaciones sensibles.

Otro aspecto que generó polémica es el relacionado con las bonificaciones salariales. El Decreto 0315 de marzo de 2026 estableció un incentivo adicional del 154 % para controladores asignados en Bogotá. Según los documentos revelados, algunos funcionarios podrían recibir salarios cercanos a los 20 millones de pesos mensuales sumando bonificaciones y pagos adicionales.