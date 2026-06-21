La Selección Argentina apela a la experiencia frente a Austria, ¿a qué hora juegan?

De las selecciones favoritas para ganar el Mundial de Norteamérica, Argentina es una de las de mayor promedio de edad. El plantel albiceleste, dirigido por Lionel Scaloni, promedia los 29,2 años; no muy lejos de los 30,5 que tiene Panamá, el equipo más longevo de esta Copa del Mundo.
Eso tiene una explicación. Argentina es uno de los conjuntos que ha logrado mantener una base grande de futbolistas vigentes, en comparación con el Mundial anterior. De los 26 elegidos para defender el título que consiguieron en Qatar entre noviembre y diciembre del 2022, 17 futbolistas lograron cupo para el primer torneo que se juega en tres sedes al mismo tiempo.