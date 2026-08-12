Esta es la empresa que donará todo el acero para reconstruir la Catedral de Manizales

Ante la emergencia ocasionada por el terremoto y los daños causados a la histórica Catedral de Manizales, una compañía colombiana se solidarizó y donará todo el acero para arreglar los daños de esa infraestructura. Se trata del Grupo Trinity y su filial Acerías PazdelRío, que anunciaron acciones de solidaridad para apoyar las labores de rescate y la recuperación de las zonas afectadas. Acerías PazdelRío es la principal siderúrgica integrada de Colombia, fundada en 1948 en Boyacá, que produce acero desde la extracción de materias primas hasta la laminación final. La principal medida anunciada para Manizales consiste en que Acerías PazdelRío donará el 100% del acero requerido para la reparación y reconstrucción de la Catedral de Manizales, uno de los principales símbolos de la ciudad. Consulte: Detalles sobre el proyecto de decreto que establece plazos de renta por terremoto La compañía señaló que esta contribución busca ayudar a recuperar el templo después de los daños ocasionados por el terremoto y aportar a la reconstrucción de uno de los bienes patrimoniales más representativos del Eje Cafetero.

Los daños de la catedral

El Eje Cafetero fue una de las regiones más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4, según la información suministrada. En Manizales, la Catedral sufrió daños importantes en su estructura. Una de sus torres principales, específicamente la torre lateral derecha, se desplomó hacia el interior del templo, afectando parte de la estructura. Entérese: “¡Sí se puede!”, el grito de vida que mantiene la esperanza entre los escombros del sismo Además, la cruz monumental de la Catedral se desprendió completamente y cayó, generando un fuerte impacto en la Plaza de Bolívar. Tras el terremoto, las autoridades acordonaron el perímetro de la Catedral y suspendieron el acceso al templo mientras avanzan las evaluaciones para determinar el alcance de los daños. También fueron identificadas grietas en los muros y desprendimientos de material ornamental.

¿Por qué es importante la Catedral de Manizales?

La Catedral de Manizales es uno de los principales símbolos arquitectónicos y religiosos de la ciudad. El templo fue inaugurado en 1939 y alcanza una altura de 106 metros, lo que la convierte en el templo más alto de Colombia. Su estructura también ha resistido diferentes emergencias a lo largo de su historia. La Catedral sobrevivió a los incendios registrados en 1925 y 1926, así como a los terremotos de 1962 y 1979.

En 1984 fue declarada Bien de Interés Cultural, reconocimiento que refuerza su importancia histórica y patrimonial para Manizales y el país. Ante los daños ocasionados por el terremoto, el presidente Abelardo de la Espriella pidió al Ministerio de Cultura iniciar las acciones encaminadas a la recuperación del templo. La reconstrucción de la Catedral se suma así a las labores de atención de la emergencia y de recuperación de la infraestructura afectada por el movimiento telúrico. En este contexto, la donación anunciada por Acerías PazdelRío permitirá aportar el acero necesario para las obras de reparación y reconstrucción, aunque el alcance final de los trabajos dependerá de las evaluaciones técnicas sobre la estructura.

Entrega de kits y elementos de protección

Además del aporte destinado a la Catedral de Manizales, Grupo Trinity y Acerías PazdelRío anunciaron la entrega de kits y elementos de protección personal para fortalecer las operaciones de búsqueda, rescate y atención de las comunidades afectadas. Estos elementos serán entregados en coordinación con la Cruz Roja Colombiana, con el objetivo de respaldar a las personas y organizaciones que participan en las labores de atención de la emergencia. El grupo empresarial también anunció que, a través de sus compañías, se sumará a la iniciativa “Colombia, un solo corazón”, liderada por la Primera Dama de la Nación, Ana Lucía Pineda. La compañía enmarcó estas acciones en un llamado a la solidaridad nacional ante la emergencia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Es momento de unirnos, ayudar, reconstruir y generar esperanza”, señaló Grupo Trinity. Le puede gustar: ¿Por qué el gobierno De la Espriella no ha aceptado la ayuda humana ofrecida por México, China, El Salvador y hasta la ONU?

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