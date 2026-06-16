Aún faltan 4 grupos y 16 equipos por debutar en el Mundial: ¿cómo y cuándo ver los partidos?

Ha sido un inicio frenético en esta Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Norteamérica. Ninguna de las selecciones sudamericanas que jugaron hasta el momento ha logrado la victoria: Ecuador perdió con Costa de Marfil (1-0), Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita, Brasil igualó 1-1 con Marruecos y Paraguay cayó vapuleada por Estados Unidos 4-1.
También hubo sorpresas como el histórico 0-0 conseguido por Cabo Verde ante España en Atlanta con el arquero Vozinha como gran figura o el empate sorpresivo de Catar ante Suiza (1-1). Aún quedan cuatro grupos por debutar y 16 selecciones por brindar su primera presentación. Este martes 16 y el próximo miércoles 17 de junio se jugarán los últimos partidos de la primera fase mundialista.
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