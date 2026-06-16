Video | Bayern Múnich le rinde un homenaje a Luis Díaz antes de su debut en el Mundial 2026

Bayern Múnich hizo una publicación en sus redes sociales en la que el protagonista es Luis Díaz, el delantero guajiro que este miércoles debutará con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica.
La entrevista explora ese lado humano de Luis Díaz, sus anhelos, sueños y la expectativa que tiene para su primer mundial con la Tricolor; además, exalta la presencia de los aficionados colombianos en todo el mundo y en especial en Norteamérica, donde se espera que sean mayoría amarilla siempre que la Selección juegue.
También le puede interesar: Llegó el día: James Rodríguez está listo para liderar a Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026
“En cualquier lugar donde me ponga Dios, voy a estar feliz”, afirma Lucho, quien ahora en Alemania se ganó el cariño de los aficionados por su juego, goles y su calidad tanto dentro como fuera del campo.
Lucho, quien acaba de ser papá por tercera vez, se siente no solo feliz y agradecido, sino emocionado por lo que vivirá desde este miércoles con la Selección, su primer Mundial de fútbol.