Llegó el día: James Rodríguez está listo para liderar a Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026

James Rodríguez ha marcado este miércoles como su “Día D”: luego de ocho años soñando con el torneo más prestigioso del planeta y con una carrera marcada por su inestabilidad en clubes, vuelve al Mundial en el debut de Colombia ante Uzbekistán.
Ya no es la joven promesa que deslumbró como goleador en Brasil 2014 sino el veterano que guiará a una generación con primerizos mundialistas hambrientos de triunfos.
Con 34 años, el capitán cafetero entra en escena en Ciudad de México en el que podría ser su último Mundial.
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Pasaron ocho años desde la eliminación en octavos de final de Rusia 2018, partido que no pudo disputar por problemas físicos. La espera estuvo marcada por la eliminación de Catar 2022 y por las constantes lesiones que le impidieron consolidar su zurda mágica en múltiples equipos.
Aunque esta vez también viene de tener un discreto rendimiento con Minnesota United de Estados Unidos, para el entrenador argentino Néstor Lorenzo continúa siendo el hombre clave de la selección, incluso por encima del estelar Luis Díaz.
El duelo ante Uzbekistán, que disputará su primera Copa del Mundo bajo el mando del entrenador italiano Fabio Cannavaro, está planeado para las 9:00 de la noche, hora de Colombia, este miércoles, en el mítico estadio Azteca de la capital mexicana.