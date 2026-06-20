Colombia trabaja en secreto y afina su estrategia para enfrentar a Congo

La Selección Colombia completó este sábado una nueva jornada de entrenamientos en territorio mexicano con la mirada puesta en su próximo desafío mundialista frente a Congo, programado para el martes. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo trabajó a puerta cerrada en la Academia AGA, sede deportiva del Atlas de México, en una práctica marcada por el hermetismo y la concentración.
La Federación Colombiana de Fútbol informó que la sesión se desarrolló sin acceso para los medios de comunicación, una decisión que contrasta con lo ocurrido el viernes, cuando la prensa tuvo la oportunidad de observar y registrar los primeros 30 minutos del entrenamiento.