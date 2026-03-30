Hay alternativas y soluciones, pero ¿se atreverá Lorenzo a tocar la base de Colombia para el Mundial?

Los amistosos ante Croacia y Francia dejaron varias conclusiones y, sobre todo, muchas dudas en la Selección Colombia de cara al próximo Mundial. Las principales señales de alerta se encendieron en sectores clave como la portería, la defensa y la generación de juego, lo que abre un debate inevitable sobre las posibles soluciones que tendría el técnico Néstor Lorenzo para ajustar su nómina.
En el arco, más allá de las opciones habituales como Álvaro Montero, Camilo Vargas y David Ospina, aparecen alternativas que podrían entrar en consideración como Devis Vásquez y Kevin Mier, dos arqueros que han tenido continuidad y crecimiento en sus respectivos clubes y que podrían aportar aire fresco a una zona que ha generado discusión.