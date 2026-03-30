Lo que se sabe del tiroteo escolar en Argentina que dejó un alumno muerto

El tiroteo ocurrido este lunes en una escuela de la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, dejó un estudiante muerto y al menos ocho personas heridas, en un episodio que ha conmocionado a Argentina, un país poco habituado a este tipo de ataques en entornos escolares.
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De acuerdo con la información oficial y los reportes difundidos por medios argentinos, el ataque ocurrió en la Escuela Normal Superior N.º40 Mariano Moreno, cuando los estudiantes se preparaban para izar la bandera, una actividad habitual antes del inicio de clases. En ese momento, un alumno de 15 años habría sacado un arma de fuego y comenzó a disparar dentro de la institución.