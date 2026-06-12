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Diego Gómez, jugador de la Selección de Paraguay, se quebró en rueda de prensa: “Daremos el 100% para dar alegrías”

La Selección de Paraguay volvió a un Mundial de fútbol después de 16 años. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro tiene en Diego Gómez uno de sus referentes. El mediocampista no ocultó su emoción en la rueda de prensa previa al debut ante Estados Unidos este viernes.

  • Diego Gómez y Gustavo Alfaro en la rueda de prensa previa al debut de Paraguay. FOTO: X Albirroja
    Diego Gómez y Gustavo Alfaro en la rueda de prensa previa al debut de Paraguay. FOTO: X Albirroja
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 55 minutos
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Diego Gómez, futbolista del Brighton & Hove Albion de Inglaterra, jugará su primera Copa del Mundo con Paraguay en Norteamérica 2026. El guaraní de tan solo 23 años tenía siete cuando vio a su país por última vez en una cita orbital. Dieciséis años después, de la mano del entrenador argentino Gustavo Alfaro, Gómez se convirtió en un referente de la Albirroja en el mediocampo y apunta a ser titular en el debut ante Estados Unidos.

“Estoy contento de poder representar a mi país, que logró después de mucho tiempo una clasificación”, afirmó Diego mientras se le entrecortaba la voz. Su entrenador le dio un toque en la espalda con un toque paternal. Es histórico para el pueblo paraguayo, que busca superar los cuartos de final conseguidos en Sudáfrica 2010. “La verdad es que trataré de dar el 100% para darle alegrías a la gente”, aseguró.

Por su parte, Gustavo Alfaro dejó claro que el sentimiento de Gómez es el mismo de toda una nación que verá a su selección en un Mundial después de una década y media. El equipo sudamericano tendrá su primer partido este viernes 12 de junio ante Estados Unidos en Los Ángeles . La disputa en el SoFi Stadium de Inglewood será a las 8:00 p.m., hora colombiana. Se podrá ver en DirecTV, Caracol TV, Disney y RCN TV.

Paraguay comparte también el Grupo D con Australia y Turquía, equipos que se enfrentarán este próximo sábado 13 de junio a las 11:00 p.m., con transmisión de DirecTV.

Segundo Mundial para el Cazador de Utopías

Gustavo Alfaro, un entrenador argentino que siempre se caracterizó por ser un soñador, e incluso tiene un libro que se llama: Cazador de utopías. Será la segunda Copa del Mundo para el técnico de 63 años, quien dirigió en Catar 2022 a Ecuador. En esa copa, la cual fue su debut mundialista, no logró clasificarse tras quedar segundo en el Grupo A, donde se clasificaron Senegal y Países Bajos.

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Para esta nueva edición, Alfaro llega como timonel de una Paraguay sólida y en un grupo quizá más accesible de lo que fue el grupo de Ecuador en 2022. Al frente de la albirroja suma ya 19 partidos con 9 victorias, 6 empates y 4 derrotas. Será su tercera selección dirigida si sumamos también su experiencia al frente de Costa Rica en 2023-2024.

Lea también: Haití, un país devastado cuyo corazón late al ritmo del fútbol, debuta en el Mundial de Norteamérica

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