Suiza venció a Canadá en Toronto, pero ambos clasificaron a 16avos de final del Mundial: así fue el partido

La selección de Suiza venció 2-1 a Canadá en Toronto y se ratificó como primera del Grupo B del Mundial de Norteamérica. Con goles de Rubén Varags y Johan Mamzambi, quien llegó a tres celebraciones en la Copa del Mundo, los suizos derrotaron a uno de los países sedes del torneo que, a pesar de fungir como visitante en la planilla, contó con gran respaldo de su público en las tribunas.

Los canadienses que fueron al estadio celebraron con locura el gol que anotó Promise David, cuando iban 76 minutos, que los ilusionó con una posible remontada que no se concretó. Sin embargo, Canadá logró terminar segunda de su grupo, con 4 puntos, y superó, por primera vez en sus tres participaciones mundialistas, la fase de grupos del torneo.