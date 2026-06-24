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Suiza venció a Canadá en Toronto, pero ambos clasificaron a 16avos de final del Mundial: así fue el partido

El seleccionado de Canadá consiguió superar, por primera vez en sus tres participaciones, la fase de grupos.

  • El seleccionado de Canadá se unió a Estados Unidos y México como los anfitriones que clasificaron a 16avos de final. Foto: tomada del x de @FifaWorldCup
    El seleccionado de Canadá se unió a Estados Unidos y México como los anfitriones que clasificaron a 16avos de final. Foto: tomada del x de @FifaWorldCup
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 29 minutos
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La selección de Suiza venció 2-1 a Canadá en Toronto y se ratificó como primera del Grupo B del Mundial de Norteamérica. Con goles de Rubén Varags y Johan Mamzambi, quien llegó a tres celebraciones en la Copa del Mundo, los suizos derrotaron a uno de los países sedes del torneo que, a pesar de fungir como visitante en la planilla, contó con gran respaldo de su público en las tribunas.

Los canadienses que fueron al estadio celebraron con locura el gol que anotó Promise David, cuando iban 76 minutos, que los ilusionó con una posible remontada que no se concretó. Sin embargo, Canadá logró terminar segunda de su grupo, con 4 puntos, y superó, por primera vez en sus tres participaciones mundialistas, la fase de grupos del torneo.

El seleccionado de Canadá superó a Bosnia, que también sumó 4 puntos, por diferencia de gol. El equipo norteamericano terminó con una diferencia positiva de 5 tantos en su cuenta; mientras que los europeos, que vencieron 3-1 a Qatar en Seattle, terminaron con -1 en ese ítem. Aquí no aplicó el desempate olímpico, que definía quién queda primero a partir del resultado del enfrentamiento propio, porque cuando se vieron las caras, empataron a un tanto.

Noticia en desarrollo...

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