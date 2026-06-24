Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Con Džeko al frente del ataque, Bosnia venció 3-1 a Catar y espera pasar como tercero a los 16avos del Mundial

El equipo bosnio, liderado por su jugador estrella, el experimentado Edin Džeko, sumó 4 puntos con esta victoria y ahora espera ser uno de los 8 mejores terceros para clasificar a los 16avos en Norteamérica 2026.

  • FOTO: Fifa
    FOTO: Fifa
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Bosnia-Herzegovina acabó tercera del Grupo B del Mundial y tendrá que esperar para saber si logra un boleto a los dieciseisavos del torneo tras ganar 3-1 al Catar de Julen Lopetegui, que quedó colista y, por lo tanto, eliminado, este miércoles en Seattle.

Los dos equipos llegaban contra las cuerdas a este duelo, cada uno con apenas un punto, pero los europeos cumplieron su misión con un tanto de Kerim Alajbegoci (29’), un gol en contra de Mahmud Abunada (34’) y una diana final de Ermin Mahmic (80’), mientras que para el equipo del emirato había acortado en el 42’ Hasan Al Haydos.

Bosnia queda en tercer lugar con 4 puntos, los mismos que Canadá, que se quedó con el segundo puesto y avanzó de ronda gracias a una mejor diferencia de goles (+5 contra -1), pese a perder este miércoles 2-1 ante Suiza (7 puntos), clasificada como líder de un Grupo B en el que Catar, con 1 punto, quedó último y fue eliminado.

Espere ampliación...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos