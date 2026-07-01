Video | Reviva los dos goles de Harry Kane que clasificaron a Inglaterra a octavos del Mundial

El partido comenzó cuesta arriba para los ingleses. Brian Cipenga abrió el marcador al minuto 7 y, durante casi 70 minutos, la selección africana sostuvo la ventaja gracias a las intervenciones de su arquero, Lionel Mpasi.
La respuesta de Inglaterra llegó en la segunda mitad con el ingreso de Anthony Gordon, nuevo jugador del Barcelona. El extremo asistió a Kane en los dos goles del partido. El primero llegó al minuto 75 con un cabezazo que empató el encuentro. Once minutos después, el capitán inglés volvió a aparecer para marcar el 2-1 y completar la remontada.
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