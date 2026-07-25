Alberto de la Roche, pionero de los industriales del Oriente antioqueño

Una coincidencia histórica emparenta a Alberto de la Roche con la memoria del Oriente antioqueño: su bisabuelo, el médico conservador y presidente del Concejo Municipal de Rionegro, José Joaquín de la Roche, adquirió tiempo después de la histórica firma de la Constitución de 1863 la emblemática Casa de la Convención. Aquel inmueble, que con los años pasó a ser patrimonio público del municipio, es apenas el abrebocas de una raíz familiar ligada al desarrollo territorial de la región.
Aunque nació en Medellín debido a circunstancias médicas de la época, De la Roche se define como un rionegrero de corazón y convicción.
“Yo nací en Medellín porque allá estaba la clínica, pero me siento concebido en Rionegro y totalmente un pionero de esta tierra”, dice. Recién egresado como administrador de empresas de Eafit en 1980, retornó a Rionegro para ponerse al frente de un emprendimiento maderero familiar, justo en la coyuntura que detonaría el despegue moderno del Oriente antioqueño.
“Fui muy afortunado porque me tocó vivir de lleno el proceso de desarrollo de la región. En los años 80 arrancó la construcción de la autopista Medellín-Bogotá, se abrió el aeropuerto internacional José María Córdova, nació Cornare y se conformó la Corporación Empresarial del Oriente”, recuerda.
En 1985, consolidando su vocación empresarial y ambiental, fundó Inmunizadora Rionegro, compañía que se convirtió en referente nacional de la industria forestal. Su modelo productivo abastece materias primas mediante reforestaciones comerciales de pino pátula en municipios como Guarne y Abejorral, así como de pino caribe en Puerto López, Meta, donde también cofundó la entidad gremial ProOrinoquia.
“Nuestro negocio es la madera comercial tratada para aumentar su vida útil por más de 20 años. En todas nuestras fincas, el 30% del área se destina estrictamente a bosques de protección para cuidar fuentes hídricas y quebradas. Tratando la madera evitamos que el campesino corte árboles nativos para sus cercas, disminuyendo la presión sobre el bosque natural”, dice.