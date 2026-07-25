El sol sale por el Oriente

Hay pocas regiones en Colombia donde el problema ya no sea crear empresas sino conseguir trabajadores. El Oriente antioqueño es una de ellas. El progreso ha llegado a tal punto que incluso se habló de organizar un Festival Vallenato para atraer mano de obra desde Córdoba y Sucre porque, por momentos, el empleo crece más rápido que la oferta de trabajadores.
La anécdota resume mejor que cualquier estadística el momento de los 23 municipios de esta subregión. Lo que durante décadas fue visto como la antesala para entrar a Medellín ahora se ha convertido en uno de los motores más dinámicos del país. Hoy genera el 11% del Producto Interno Bruto de Antioquia, alberga el clúster hidroeléctrico que regula cerca de una cuarta parte de la energía nacional, consolida uno de los polos de ciencias de la vida de mayor crecimiento y recibe, solo entre Guatapé y El Peñol, un flujo turístico que compite con destinos del Caribe.
Durante buena parte del siglo XX el progreso de Antioquia se contó desde Medellín. Pero algo comenzó a cambiar silenciosamente. El Oriente dejó de ser el paisaje de fin de semana para convertirse en uno de los lugares desde donde empieza a explicarse el futuro económico del departamento.