Lorena es la guardiana de la Zafra en San Rafael, Antioquia

Hace 30 años, Lorena Duque se preparaba para realizar su práctica profesional de zootecnia en el municipio de Yarumal, en el frío Norte antioqueño. Sin embargo, una llamada telefónica cambió su destino: una compañera, a quien le habían asignado el municipio de San Rafael, le propuso un trueque de plaza. Lorena, nacida en Medellín e hija de un campesino cafetero desplazado años atrás desde el Oriente antioqueño hacia Caldas, aceptó sin dudar.
“A mí no me importaba, donde fuera me tenía que mover”, recuerda. Llegó a San Rafael en los 90, con vías sin pavimentar, donde los derrumbes en la carretera desde Guatapé obligaban a cruzar a medianoche caminando entre el fango. En su mochila no soltaba una voluminosa tesis universitaria traída desde Europa sobre análisis microbiológico porcino, la cual protegía como si fuera la Biblia.