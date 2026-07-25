Lorena es la guardiana de la Zafra en San Rafael, Antioquia

Hace 30 años, Lorena Duque se preparaba para realizar su práctica profesional de zootecnia en el municipio de Yarumal, en el frío Norte antioqueño. Sin embargo, una llamada telefónica cambió su destino: una compañera, a quien le habían asignado el municipio de San Rafael, le propuso un trueque de plaza. Lorena, nacida en Medellín e hija de un campesino cafetero desplazado años atrás desde el Oriente antioqueño hacia Caldas, aceptó sin dudar. “A mí no me importaba, donde fuera me tenía que mover”, recuerda. Llegó a San Rafael en los 90, con vías sin pavimentar, donde los derrumbes en la carretera desde Guatapé obligaban a cruzar a medianoche caminando entre el fango. En su mochila no soltaba una voluminosa tesis universitaria traída desde Europa sobre análisis microbiológico porcino, la cual protegía como si fuera la Biblia.

Lo que comenzó como una asignación temporal en el Banco Agrario para terminar su carrera se convirtió en el proyecto que definió su vida. En esa tierra, bendita entre las aguas —a San Rafael lo llaman Embrujo de Aguas Cristalinas porque tiene siete ríos principales y más de 90 charcos naturales—, concluyó su pregrado, realizó una especialización en gestión agroambiental, una maestría en desarrollo rural, encontró su hogar y su compañero de vida.

Su vinculación con la comunidad no se hizo esperar. Desde la Umata, la Oficina de Desarrollo Comunitario y proyectos de gestión social vinculados a empresas del sector energético, Lorena fue tejiendo una red de trabajo directo con las familias campesinas de la zona. Sin embargo, hace 18 años, la búsqueda de un espacio propio para consolidar su proyecto familiar dio origen a lo que hoy es un hito de la conservación privada en Antioquia. Entérese: Un barrio del Oriente antioqueño armó su propio plan contra crisis climática Junto a su pareja y con el apoyo de sus familias, adquirieron los predios que darían forma a la Reserva Natural de la Sociedad Civil Zafra, ubicada en la cuenca del río Arenal, territorio de vital importancia hídrica y ecológica de la región, que abarca más de 50 kilómetros cuadrados compartidos entre San Rafael y San Carlos. No solo tiene aguas cristalinas de tonos verdosos y esmeralda que forman múltiples charcos y balnearios naturales, sino una alta biodiversidad con presencia de aves, monos tití y bosques nativos andinos. “Fue un paso a paso muy bonito, de ir aprendiendo e implementando qué puede pasar en un lugar para que se convierta en reserva: la restauración ecológica y la adaptación a las zonas montañosas y de inundación según lo que dicta la naturaleza”, explica. El nombre de la reserva rinde homenaje a la tradición panelera del municipio, evocando la molienda —zafra es el tiempo de la cosecha de la caña dulce—. Una investigación posterior le reveló a Lorena una coincidencia aún más poética: en lenguas de origen africano y árabe, la palabra zafra significa “un viaje permanente”, una definición que se ajusta a un proyecto en constante evolución. Tras los periodos más duros del conflicto armado y el desplazamiento de campesinos locales, la reserva se convirtió en el “hermano mayor” de un nuevo ecosistema social y ecológico. Lorena y su familia asumieron un liderazgo pedagógico y abierto, guiando a nuevos pobladores y familias interesadas en la protección de los recursos naturales. A menudo, los vecinos describen a Zafra como el “parque principal” de la cuenca. Sus puertas están abiertas para todo aquel que busque asesoría en agroecología, bioconstrucción o turismo de naturaleza.

Una “escuela - bosque”

La reserva se ha distinguido por una coherencia en sus prácticas cotidianas, siendo pionera desde hace 12 años en el uso exclusivo de baños secos o ecológicos con capacidad para atender hasta a 40 huéspedes, una estrategia concreta y pedagógica para la protección de las fuentes hídricas. Le puede interesar: Así funciona el lugar en el Oriente antioqueño donde salvan a la fauna “Es un reto enorme, pero se trata de ser consecuentes y tener la convicción de explicarle a cada visitante que es una propuesta real para el cuidado del agua”, dice Duque. El impacto de este liderazgo trasciende las fronteras de su predio. En la actualidad, Zafra articula la Red de Iniciativas de Conservación y Buen Vivir del Arenal y forma parte de un bloque de unas ocho reservas privadas registradas que resguardan entre 350 y 400 hectáreas en la zona. Además, Lorena e impulsores locales fueron claves en la consolidación del Distrito Regional de Manejo Integrado Camelias, una figura de área protegida ambiental que ha permitido que hoy el 60% del territorio de San Rafael cuente con alguna figura de conservación.

El espacio ha albergado desde el nacimiento del proyecto educativo alternativo Bosque Escuela Semillas Caribe hasta la formulación de biofábricas comunitarias y talleres de medicina tradicional. Con la marca Zafra recientemente registrada y adscritos a la Red Nacional de Reservas de la Sociedad Civil, Lorena busca más proyectos que permitan la sostenibilidad futura de Zafra. A sus 30 años de permanencia en el municipio, su mayor anhelo es garantizar que la reserva continúe siendo un refugio para la flora, la fauna y la educación ambiental de comunidad. Aunque no tuvo hijos, confía en que sus sobrinos y los jóvenes formados en las escuelas ambientales de la cuenca asuman la posta de este legado. “Creemos que la educación es la mejor manera de transformarle la vida a las personas, y eso pasa por cambiar la concepción que tenemos sobre la naturaleza”, dice Lorena, y añade: “Anhelamos que este lugar se conserve como un refugio de vida”. Ese es su viaje permanente, la Zafra. Preguntas frecuentes (FAQ SEO)

1. ¿Quién es Lorena Duque y por qué es reconocida en San Rafael, Antioquia?

Lorena Duque es zootecnista y gestora ambiental que lleva cerca de 30 años viviendo en San Rafael, Antioquia. Es reconocida por impulsar la conservación ambiental a través de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Zafra, un proyecto dedicado a proteger los ecosistemas de la cuenca del río Arenal y promover la educación ambiental, la agroecología y el turismo de naturaleza.

2. ¿Qué es la Reserva Natural Zafra y dónde está ubicada?

La Reserva Natural de la Sociedad Civil Zafra es un área privada de conservación ubicada en la cuenca del río Arenal, entre los municipios de San Rafael y San Carlos, en el Oriente antioqueño. El lugar protege bosques andinos, fuentes hídricas y especies de fauna silvestre, además de servir como espacio para actividades de educación ambiental y desarrollo sostenible.

3. ¿Por qué la Reserva Zafra es un referente de conservación en Antioquia?