Padre Pacho: el sacerdote de casi 91 años y una agenda que no conoce el retiro

Uno de los líderes con mayor reconocimiento en el Oriente antioqueño está próximo a cumplir sus 91 años, es sacerdote y todavía monta en buseta, como si nada, para ir a una vereda a celebrar sus misas.
En El Peñol y Guatapé prácticamente le prenden velas al padre Francisco Ocampo Aristizábal, aunque en Marinilla es donde más reconocimientos ceremoniales le han hecho: le dieron el Escudo de Oro, hay un fondo de becas para estudiantes que lleva su nombre y su foto tiene un sitial en la pinacoteca Municipal —aún sin ser marinillo—, al lado de personajes insignes de la localidad, comenzando por Simona Duque, quien ganó el título de heroína porque en la campaña Libertadora de Simón Bolívar, y siendo viuda, entregó a sus cinco hijos para que lucharan contra el yugo de los españoles.
Además, el Centro de Servicios Educativos de Coredi (Corporación Educativa para el Desarrollo Integral) en su sede de El Peñol se llama igual que él, pero el homenaje más grande es el cariño que la gente le profesa al religioso, a quien llaman solo como padre Pacho.