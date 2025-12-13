Mujeres Valientes, la fundación que crea toallas ecológicas

Mientras trabajaba como psicóloga en la Comisaría de Caucasia, Erly González Flórez veía llegar a diario casos de violencia hacia las mujeres. Pronto entendió que no bastaba con atender, había que prevenir. Junto a otras mujeres, creó una estrategia de prevención con espacios grupales para transformar creencias y afrontar los conflictos sin agresiones. Cada miércoles se reunían mujeres que habían acudido a la Comisaría o que, al enterarse de los encuentros, decidían sumarse. El modelo pronto generó una sólida red de apoyo.



En las tardes era el turno de los hombres, quienes conversaban sobre emociones, economía del hogar y formas de evitar que la violencia fuera su respuesta automática.



El cuidado se volvió el eje. Sin proponérselo, transformaron vidas y marcaron un hito en Caucasia. Su experiencia inspiró el libro Hombres y Mujeres que Rechazan la Violencia y, en 2015, las llevó al Ministerio del Interior, donde conocieron a otras activistas y entendieron el peso de ser llamadas constructoras de paz.



“Escuchar los relatos y ver cómo surgía una red de apoyo, cómo cambiaban las mujeres, nos hizo decir: esto tiene que continuar”, recuerda Erly. Así nació la Fundación Mujeres Valientes Constructoras de Paz, para asegurar la continuidad de su misión.



Hoy la integran 10 asociadas, como Diana Cristina Lara, quien llegó como practicante, o Angélica Medina, que unió su activismo a la organización. A ellas se suman otras 20 aliadas que apoyan los procesos de la Fundación.



Además de los encuentros también buscan fortalecer la independencia emocional con su participación en ferias, mesas y eventos que posicionan los derechos de las mujeres. Durante la pandemia lanzaron la campaña “Ni Yo Ni Ninguna”, que se difundió por el Bajo Cauca y otras regiones del país.



Para complementar su tarea y buscar la autonomía de las mujeres de la región, crearon un emprendimiento social, donde producen toallas higiénicas ecológicas para enfrentar la falta de insumos y promover la dignidad menstrual. Son diseñadas y vendidas por mujeres de la comunidad, y han llegado a varias ciudades y otros países. También comercializan camisetas con frases de empoderamiento y ofrecen servicios de catering.



En su transición a una unidad productiva, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha sido clave, a través del proyecto Mujeres Agroempresarias, junto a la Corporación Colombia Internacional, les ha brindado asistencia técnica, formación contable y otros conocimientos.



Este acompañamiento fortaleció el emprendimiento y amplió su visibilidad, lo que les permitió participar en ferias donde educan sobre gestión menstrual y cuidado ambiental.