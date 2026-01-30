Estos son los sectores de la economía que más crearon empleo para 2025 en Colombia

El cierre del año 2025 dejó un balance favorable para el mercado laboral colombiano. En diciembre, el país registró 24.224.000 personas ocupadas, lo que representó un incremento de 603.000 nuevos empleos frente a diciembre de 2024, cuando la cifra era de 23.621.000.
El dato confirma que el empleo ganó tracción en la recta final del año, propio de la época navideña cuando se generan más puestos de trabajo por mayor actividad productiva.
Este desempeño también se reflejó en la tasa de desempleo, que se ubicó en 8,0% en diciembre, por debajo del 9,1% registrado un año atrás.
De hecho, se convirtió en la tasa de desocupación más baja para un mes de diciembre desde 2001. En términos desestacionalizados, el desempleo fue de 8,3%.
