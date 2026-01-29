x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El Nobel de Economía, James A. Robinson, criticó el aumento del salario mínimo de Petro: “Es terrible”

El docente e investigador de la Universidad de Chicago aseguró que la pobreza es “un problema estructural profundo” que, a su juicio, “no se resuelve aumentando drásticamente el salario mínimo”. Esto planteó acerca de la medida del presidente.

  • James A. Robinson durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe del CAF en Ciudad de Panamá. FOTO: Tomada de X @AgendaCAF
    James A. Robinson durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe del CAF en Ciudad de Panamá. FOTO: Tomada de X @AgendaCAF
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

James A. Robinson, Premio Nobel de Economía, quien hizo parte de los invitados del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe del CAF en Ciudad de Panamá, criticó el aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro como una política pública para ayudar a los más pobres.

Lea aquí: El Nobel de Economía James A. Robinson ha estudiado a Colombia durante su carrera y esto piensa del país

Robinson, que en 2024 recibió el Nobel por su trabajo sobre las instituciones y cómo afectan a la prosperidad de las naciones, explicó que el aumento del mínimo en dos millones de pesos (con el auxilio de transporte) en nada ayuda a la población a salir de la pobreza porque es “un problema estructural profundo”, que a su juicio, “no se resuelve aumentando drásticamente el salario mínimo”.

“El salario mínimo beneficia a las personas del sector formal, pero la mayoría de los colombianos no son formales, están en el sector informal y son más pobres que ellos. Así que, como política para ayudar a los pobres y a los colombianos, es una política terrible”, aseguró Robinson, coautor del libro Por qué fracasan los países.

El profesor e investigador de la Universidad de Chicago, en diálogo con el diario La República, sostuvo que la medida, sin embargo, “es una buena política populista”, pero que eso “es lo triste”, porque se usa para ganar, en el contexto actual, apoyo en medio de una contienda electoral.

El Nobel insistió en que el Gobierno debe centrarse en resolver los problemas estructurales, porque, según él, “no veo una política coherente que trate estos problemas”, que van desde el funcionamiento del sistema judicial, derechos de propiedad, la violencia, la falta de infraestructura hasta la funcionalidad del Estado.

Antes de su participación en el foro económico del CAF en Panamá, Robinson estuvo esta semana en la Universidad de los Andes, en Bogotá, y allí propuso una forma de mirar el fracaso repetido de las políticas públicas en la región, más allá de como un problema de malas intenciones, el resultado de un desequilibrio persistente entre lo ideal y lo real.

Siga leyendo: Nobel de Economía contradijo a Petro sobre supuesta afinidad política: “Él no tiene ni idea de cómo cumplir con ese mandato”

En diálogo con EL COLOMBIANO explicó que “cuando intentas implementar algo y no funciona, no aprendes por qué no funcionó. Simplemente llegas con un nuevo plan ideal”.

Así mismo, insistió en su idea de que en la región abundan diagnósticos sofisticados, normas ambiciosas y planes bien intencionados, pero falta el mecanismo que permita aprender del error. Lo llamó, de manera insistente, “la línea de respuesta”.

“Lo que está ausente es una línea de respuesta (...) Ese momento en el que algo falla y el sistema se pregunta por qué falló, qué se puede ajustar y cómo corregirlo”, agregó.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida