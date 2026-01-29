El Nobel de Economía, James A. Robinson, criticó el aumento del salario mínimo de Petro: “Es terrible”

James A. Robinson, Premio Nobel de Economía, quien hizo parte de los invitados del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe del CAF en Ciudad de Panamá, criticó el aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro como una política pública para ayudar a los más pobres.
Robinson, que en 2024 recibió el Nobel por su trabajo sobre las instituciones y cómo afectan a la prosperidad de las naciones, explicó que el aumento del mínimo en dos millones de pesos (con el auxilio de transporte) en nada ayuda a la población a salir de la pobreza porque es “un problema estructural profundo”, que a su juicio, “no se resuelve aumentando drásticamente el salario mínimo”.