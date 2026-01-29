El Nobel de Economía, James A. Robinson, criticó el aumento del salario mínimo de Petro: “Es terrible”

James A. Robinson, Premio Nobel de Economía, quien hizo parte de los invitados del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe del CAF en Ciudad de Panamá, criticó el aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro como una política pública para ayudar a los más pobres. Lea aquí: El Nobel de Economía James A. Robinson ha estudiado a Colombia durante su carrera y esto piensa del país Robinson, que en 2024 recibió el Nobel por su trabajo sobre las instituciones y cómo afectan a la prosperidad de las naciones, explicó que el aumento del mínimo en dos millones de pesos (con el auxilio de transporte) en nada ayuda a la población a salir de la pobreza porque es “un problema estructural profundo”, que a su juicio, “no se resuelve aumentando drásticamente el salario mínimo”.

“El salario mínimo beneficia a las personas del sector formal, pero la mayoría de los colombianos no son formales, están en el sector informal y son más pobres que ellos. Así que, como política para ayudar a los pobres y a los colombianos, es una política terrible”, aseguró Robinson, coautor del libro Por qué fracasan los países. El profesor e investigador de la Universidad de Chicago, en diálogo con el diario La República, sostuvo que la medida, sin embargo, “es una buena política populista”, pero que eso “es lo triste”, porque se usa para ganar, en el contexto actual, apoyo en medio de una contienda electoral. El Nobel insistió en que el Gobierno debe centrarse en resolver los problemas estructurales, porque, según él, “no veo una política coherente que trate estos problemas”, que van desde el funcionamiento del sistema judicial, derechos de propiedad, la violencia, la falta de infraestructura hasta la funcionalidad del Estado.