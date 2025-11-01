x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Hace medio siglo que Roberto López atiende El Mejor Precio

Su historia convirtió el trabajo y el amor por su pueblo en un legado que hoy perdura en el corazón de Yarumal.

  • Roberto López y su familia mantienen viva la tradición de El Mejor Precio, un almacén que ha vestido por generaciones a los habitantes de esta región. FOTO Camilo Suárez.
    Roberto López y su familia mantienen viva la tradición de El Mejor Precio, un almacén que ha vestido por generaciones a los habitantes de esta región. FOTO Camilo Suárez.
  • Hace medio siglo que Roberto López atiende El Mejor Precio
Maria Camila López Ramírez
Maria Camila López Ramírez
hace 8 horas
bookmark

Abre faltando veinte para las ocho y cierra a las siete o siete y media. Si hay gente, se atiende hasta el final. Así es como don Roberto López Vásquez describe los horarios de su local, mientras se acomoda frente a la puerta del almacén para saludar a quienes pasan por el parque principal de Yarumal. A sus 94 años, mantiene la rutina de toda una vida dedicada al comercio, con el mismo humor y energía que lo han acompañado durante más de siete décadas de trabajo.

Antes de tener su propio negocio, Roberto trabajó durante veinte años en un almacén de telas llamado Colores dos mil, en pleno centro de Yarumal. Era empleado, ganaba 120 pesos mensuales y con disciplina repartía el dinero, sesenta los ahorraba, treinta los enviaba a su casa y con los otros treinta se daba pequeños gustos. “Así tenía que ser, porque uno no se puede gastar lo que no tiene”, afirma.

Su historia empezó sin privilegios. “Fui muy pobre. Estudié en el colegio San Luis y allá me daban la comida. Éramos muchos y había que ayudar en la casa”, cuenta. Luego de prestar el servicio militar regresó al pueblo y volvió al mismo oficio, siempre rodeado de telas, hilos y compradores. Con los años pasó de empleado a socio, hasta que en diciembre de 1977 decidió independizarse y abrir su propio almacén, El Mejor Precio.

El nombre lo eligió con lógica y sentido comercial. “El otro negocio se llamaba El Mejor Almacén, y pensé que si ellos son el mejor almacén, yo soy el mejor precio”, dice entre risas. Desde entonces, El Mejor Precio se volvió parte de la vida de Yarumal. Ahí se compran uniformes escolares, telas, sábanas, ropa interior y camisas de marcas nacionales. Es un lugar que ha vestido por generaciones a buena parte del Norte antioqueño.

Hace medio siglo que Roberto López atiende El Mejor Precio

Allí, junto a sus hijos, levantó un proyecto que combina tradición, cercanía y servicio. “Yo empecé con mis dos hijos mayores, Orlando y Hernán. Luego fueron llegando los demás. Todos han pasado por el negocio”. Hoy trabajan algunos de ellos y quince empleados. El almacén conserva el espíritu que lo hizo crecer, la atención cálida, el conocimiento del oficio y la fidelidad de su clientela.

A lo largo del tiempo, el negocio ha enfrentado épocas difíciles, pero nunca ha cerrado sus puertas. Ni la pandemia ni las crisis del comercio lograron detenerlo. Don Roberto atribuye esa constancia a la buena salud, la disciplina y el trabajo en equipo. “Yo estoy todo el día aquí. Si hay que ayudar, ayudo. Y si no, saludo, converso, veo entrar a la gente. Eso me da vida.”

La relación con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia también ha hecho parte de esa historia. Don Roberto lleva más de cincuenta años matriculado como comerciante formal y fue reconocido por la entidad por 45 años de permanencia. Ha participado en charlas y capacitaciones que fortalecen a los comerciantes del municipio, y valora el acompañamiento constante de la Cámara en su labor. “Me han acompañado en todo este camino y siempre están pendientes de nosotros, los comerciantes”, dice con la misma gentiliza que atiende.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida