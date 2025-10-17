Poder latino, ‘escuela’ que exporta artistas desde San Pedro

Tras un sueño futbolístico y un trabajo estable, llegó John Fredy Rúa a San Pedro de los Milagros, pero al balón y a su empleo como electromecánico se sumó la danza. En sus primeros meses en el municipio se unió a un grupo de baile que redefinió sus objetivos. Aprendió folclore en la Casa de la Cultura y enseñó bailes de salón y danza urbana. Sus nuevos conocimientos le permitieron dar clases y apadrinar jóvenes en el territorio. Esos fueron los primeros pasos de la Corporación Artística Poder Latino, entidad sin ánimo de lucro con 25 años de experiencia y que ha formado más de 5.000 niños y jóvenes en la región.



“En el 2000 comenzamos como grupo formado. Incursionamos en diferentes espacios y la gente llegaba, se sentaba y se quedaba mirando lo que hacíamos, porque no había tantas cosas para entretenerse. Al vernos se acercaban y nos decían que querían unirse, de esa manera fuimos creciendo hasta que creamos la escuela de baile”, recuerda John Fredy.



En la actualidad Poder Latino se enfoca en el aprendizaje de la danza folclórica, bailes de salón y danza urbana. Una diversidad que forma a sus estudiantes de manera integral para diferentes eventos, academias y espectáculos. Una muestra de ello son sus alumnos que han llegado a Turquía, Dubai, Mongolia, Nueva York, cruceros en el Caribe y otras latitudes. Esa pasión por el baile, que hoy cautiva al mundo, nació en las aulas de esta corporación de San Pedro de los Milagros.



Con los años, también fueron expandiendo su oferta y fueron más allá de la danza. Hoy exploran las artes plásticas, la música y el teatro. Su propuesta artística también tiene presencia en la Feria de las Flores en el acompañamiento del Desfile de Silleteritos. Además de festivales y competencias de baile en Medellín, los Llanos Orientales y Bogotá, escenarios en los que siempre destacan y aseguran su presencia con sus grupos conformados.