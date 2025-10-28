Tribu se convirtió en un café de referencia en San Jerónimo

Cuando el padre de Sandra Gómez Jiménez retornó al país, tras 16 años de exilio, compró una finca en San Jerónimo, la tierra natal que lo vio crecer y donde sus padres trabajaron como agricultores, jornaleros y comerciantes. En la parte alta del municipio consiguió un terreno, con vista al pueblo, que le gustó mucho. Contrató a alguien para que hiciera las labores de mantenimiento, y para su sorpresa ese territorio eran tierras cafeteras.
“La primera vez que yo vine, yo dije vamos para una finca en San Jerónimo con piscina, pero empezamos a subir esa loma, y suba, y suba. Fueron cuarenta minutos del pueblo a la vereda y luego otros cuarenta minutos caminando. No había piscina, solo estaba el café. Yo no esperaba eso, pero de a poquito me fui enamorando, porque el café te envuelve, te enreda y tú aprendes una cosa y ya quieres saber sobre la otra”, cuenta Sandra.
Volvió cada puente festivo o cada vez que sus labores profesionales se lo permitían. Sandra es administradora de empresas y trabajaba en Pereira. Aprovechó esa cercanía con el Eje cafetero y asistió a cada curso u ocasión que se le presentara para aprender sobre café. El tema la envolvió tanto, que hace 10 años, renunció a un empleo estable para regresar a San Jerónimo y estar más pendiente de la finca.