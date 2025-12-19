Las mujeres fueron las grandes ganadoras de la primera edición del Premio Nacional de Poesía Maruja Viera

Tras analizar las más de siete mil propuestas provenientes de todas las regiones del país, se dieron a conocer las ganadoras de la primera edición del Premio Nacional de Poesía Maruja Vieira, que tuvo lugar el pasado lunes en las instalaciones del Museo de Arte Moderno de Bogotá.

Amparo Inés Osorio, narradora y ensayista; Zavier Hernández Buelvas, periodista y editor; Federico Díaz-Granados, poeta, ensayista y divulgador cultural, fueron los jurados que evaluaron poemas de mujeres y hombres de diferentes edades, recibiendo escritos de personas desde los 8 hasta los 92 años. Estas son las ganadoras, sus poemas harán parte de un libro antológico.

El primer puesto fue para Johana Marcela Rozo, de Pamplona (Norte de Santander), gestora cultural, productora y locutora, que lleva más de dos décadas escribiendo y dedicó su premio al taller de escritura creativa ‘Rayuela’, adscrito a Relata – Red de Talleres de Escritura Creativa del Ministerio de Cultura.

Isabella Pizarro, de tan solo 17 años, de Palmira (Valle del Cauca) se quedó con el segundo lugar. La joven poeta busca iluminar con su escritura lo que a menudo permanece oculto: las heridas que nos forman y la belleza que surge de ellas. Con sensibilidad y precisión, construye versos que entrelazan fuego y agua, silencio y voz, transformando la experiencia cotidiana en arte poético.