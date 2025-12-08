Canán protege la naturaleza desde sus cultivos y su vivero

En las tierras de Canán, a 15 minutos del casco urbano de Tarso, se extienden los cultivos de cacao y cardamomo. A ellos se suman el ganado y un vivero, ubicado cerca de la carretera. La historia de esta empresa se remonta a la llegada de Teodoro Correa, fundador de Hispania, quién vio en la región un ecosistema propicio para proyectos agrícolas y ganaderos.



En sus inicios, la finca combinaba café, caña y ganadería, pero con el paso de los años, los cultivos cambiaron. El café, debido a los estragos de la roya y la broca, se reemplazó por cacao. Luego llegó el cardamomo, una especia aromática, que fue impulsada por inversionistas del Medio Oriente al reconocer el potencial de la zona.



De esta manera, la empresa, guiada ahora por Francisco Correa, ha encontrado en la resiliencia y oportunidades una visión clara para darle mayor productividad. En la actualidad, Canán cuenta con 23.000 árboles de cacao, que se comercializan principalmente con la Nacional de Chocolates. Cerca de 30.000 plantas de cardamomo, que se sostienen gracias a alianzas comerciales estratégicas y a su buen manejo.



Por su parte, la ganadería, enfocada en la cría y ceba, produce alrededor de 130 terneros al año y se ha ganado un nombre respetado en la región por sus prácticas responsables y su genética. Finalmente, el vivero, el proyecto más joven, nació luego de la sequía que se vivió en el país en el 2014, al perder varios de los cultivos y esta fue la idea de negocio que tomó fuerza.



“Tenemos una cobertura muy amplía de clientes, porque llega gente de Jericó, Pueblorrico y otros pueblos del Suroeste, gracias a nuestra calidad, oferta de plantas y precios. Además, estamos en un punto estratégico por la proyección comercial. La zona en la que estamos se está fraccionando y las personas necesitan el tema de paisajes. Además, con la carretera nueva vamos a estar a 50 minutos de Medellín, por lo que también podremos llegar con toda nuestra experiencia”, destaca Paulo Miguel Giraldo, administrador.



Para estas labores, Canán cuenta con 16 trabajadores y según la temporada puede duplicar este número. Su impacto más importante está en el tema ambiental. Sus cultivos son amigables con el bosque y permiten la conservación de nacimientos de agua que abastecen la zona. En su territorio también se ha encontrado una gran diversidad de aves, mamíferos y felinos que se encargan de proteger, un elemento que consideran vital para el futuro de la región.



La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha apoyado este camino gracias a su pertinencia en los temas que brinda y en las jornadas de relacionamiento para fortalecer las empresas de la región. Ahora el objetivo de Canán es consolidar más los negocios para que convivan con el cuidado ambiental y social.