Droguerías JP crece en el Suroeste con su servicio de calidad

Por casi cuatro décadas, en diferentes municipios del Suroeste antioqueño, Droguerías JP ha estado disponible para que los habitantes de esta región tengan una oferta cercana de medicamentos. Detrás de este sello se encuentra Jorge Enrique Posada Jaramillo, médico de profesión y emprendedor, quien encontró en las droguerías otra forma de cuidar vidas.



Su visión comenzó durante su año rural en Ciudad Bolívar. Allí, no solo los consultorios llamaron su atención, sino que encontró en la droguería del hospital una vocación y la posibilidad de emprender. Se hizo amigo de la encargada y aprendió todo alrededor de este campo.



Al finalizar su pregrado tenía la opción de realizar una especialización o regresar a su tierra natal, Salgar, para montar un consultorio y una droguería. La elección llegó cuando el propietario de la única farmacia del pueblo decidió venderla. Jorge le pidió plata prestada a su padre y a un amigo, y en 1987 adquirió su primera droguería.



Poco después el supermercado más exitoso del municipio también abrió una droguería contigua a la suya. “Eso me hizo pellizcar. Si yo me quedaba quieto, me iba a quebrar. De ahí surgió la idea de crear otras droguerías en municipios vecinos como Betulia y Concordia. Y en menos de un año ya teníamos tres sedes”, recuerda.



De esta manera, comenzaron a expandirse. En la actualidad tienen presencia en más de 10 municipios, gracias a las alianzas que ha logrado con administradores farmacéuticos locales, que se han encargado de tener una cercanía con los habitantes. Otro de sus sellos ha sido la amplía oferta de medicamentos que siempre han mantenido sin importar las dificultades.



“No solo es la trayectoria en el pueblo y que la droguería esté bonita, sino que también tenga un excelente surtido. Que no parezca una farmacia agotada. Para nosotros es fundamental no tener faltantes. Yo estoy asociado a Coopidrogas y eso nos ha permitido ser competitivos”, destaca.



Esta estabilidad hoy les permite generar alrededor de 80 empleos directos. Y más que empleados, Jorge Enrique habla de relaciones humanas sólidas. Tiene administradores que llevan 8, 10 y hasta 15 años trabajando con él. “El campesino es muy apegado a quién le vende el medicamento. Hay que crear fidelidad”.



Además, Droguerías JP mantiene una presencia social constante. Apoyan fiestas locales, parroquias, acciones comunales y personas que necesitan una ayuda puntual. En Salgar, contribuyen al Hogar rural campesino y al Asilo de ancianos. Su meta es continuar su crecimiento. Jorge Enrique ha encontrado aquí una manera de dinamizar la economía regional y contribuir al bienestar de las personas. Uno de sus más grandes logros.